Apple представила iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max

Компания Apple представила новое поколение флагманских смартфонов iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max в рамках презентации 9 сентября. Мероприятие впервые провел новый глава компании Джон Тернус, занявший пост руководителя Apple 1 сентября после ухода Тима Кука.

Новые смартфоны будут доступны в четырех цветах: бордовом, серебристом, голубом и черном. Устройства получили новый процессор A20 Pro, который, как заявили в компании, на 20% быстрее чипа A19 Pro. В составе Neural Engine используется 32 ядра.

Одним из обновлений стала камера с регулируемой диафрагмой, которая позволяет изменять количество света, поступающего на сенсор. Также Apple увеличила время автономной работы устройств. iPhone 18 Pro сможет работать без подзарядки до 36 часов, а iPhone 18 Pro Max — до 45 часов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что компания Apple представит новые устройства, включая смартфоны, часы и первый складной iPhone. Главной интригой станет не только обновление привычной линейки устройств, но и появление нового форм-фактора, которого поклонники бренда ждут несколько лет.

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