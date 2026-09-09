Кот Ларри устроил шутливый скандал из-за отсутствия на фото кабмина Британии

Кот Ларри, который официально считается главным мышеловом резиденции британского премьера на Даунинг-стрит, отреагировал на публикацию снимка нового правительства без его участия. Об этом говорится на странице животного в соцсети X.

На снимке запечатлены члены нового кабинета министров Великобритании во главе с премьер-министром Энди Бернемом. При этом Ларри в кадре не оказалось — кота не позвали на общее фото.

«Не могу поверить, что они сфотографировались без меня!» — отмечается в сообщении от имени Ларри.

Позже на странице появилась отредактированная версия фотографии, на которой кот уже лежит на ковре перед членами кабинета министров, позирующими на снимке.

Ларри живет в резиденции премьер-министра Великобритании с 2011 года. За ним закреплена официальная должность главного мышелова Даунинг-стрит. За годы службы кот стал одним из самых узнаваемых обитателей правительственного квартала. Энди Бернем ранее рассказал, что не стал перевозить в резиденцию своего пса Акселя из-за Ларри.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Великобритании появились сообщения о смерти кота Ларри, который живет в резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит. Позже издание Politics UK признало ошибку и подтвердило, что с животным все в порядке. В публикации уточнили, что информацию о гибели Ларри получили от источника, который позднее оказался взломан. Сам кот отреагировал на слухи о своей смерти фразой Марка Твена о том, что сообщения о его кончине сильно преувеличены.

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