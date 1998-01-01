Суммы гонораров Марата Башарова стали достоянием общественности

44-летний актер Марат Башаров последнее время «пестрит» в заголовках прессы в связи со скандалами. Как сообщает издание Starhit, один его выход на сцену может стоить порядка 500 — 600 тысяч рублей.

Что касается работы в телепроектах, то за один выпуск «Битвы экстрасенсов» Марат получал около 500 тысяч рублей. Четырнадцать серий были сняты с участием актера в качестве ведущего. Причем Башаров сам недавно рассказывал о том, что экстрасенсы предлагали ему миллион рублей за помощь в прохождение испытаний.

Марата Башарова мало привлекают съемки в сериалах, так как 12-часовая смена стоит всего 300 тысяч рублей. Актер предпочитает крупные проекты, в которых его заработок может достигать десяти миллионов рублей, а если роль второстепенная, то не больше пяти миллионов.

При этом актер не брезгует рекламой. Сумма одного контракта может достигать миллиона рублей.

Ранее Пятый канал сообщал, что Марат Башаров после скандала с избиением жены уехал отдыхать во Францию. Актер, сломавший нос своей супруге, был замечен на одном из горнолыжных курортов Европы.