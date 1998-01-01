В СБУ озвучили причину задержания депортированной из России журналистки Бойко

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Скандально известная украинская журналистка была депортирована из России, а после арестована в Незалежной.

Фото: ВКонтакте @Елена Бойко

Представители Служба безопасности Украины (СБУ) рассказали почему была задержана депортированная с территории России скандально известная украинская журналистка Елена Бойка. Как сообщает ФАН со ссылкой на данные СБУ, причиной послужило то, что Бойко призывала нарушить территориальную целостность Украины. За это журналистку в СБУ назвали «антиукраинской пропагандистской».

— Начиная с 2014 года, агитаторша распространяла в интернете материалы антиукраинского характера, пропагандировала противостояние между украинцами из-за политических убеждений, — прокомментировали арест Бойко в пресс-службе СБУ.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что в декабре 2018 года в Москве Елена Бойко (Вищур) суд признал виновной в нарушении режима пребывания в Российской Федерации. На Украине против нее заведены уголовные дела по статьям «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины» и «Государственная измена».

16 января 2019 года она была депортирована из России, а после арестована на Украине.

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