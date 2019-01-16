«У меня истерика»: Топалов узнал, что первенец Регины Тодоренко не от него

, 14:36 Фото 857

О скандальной подробности стало известно из публикации одного из интернет-порталов.

Фото: Instagram @vladtopalovofficial

Серьезный скандал едва не разгорелся в молодой семье Влада Топалова и Регины Тодоренко. По сообщению одного из интернет-источников, отцом их первенца на самом деле стал другой мужчина.

Виной всему стала курьезная ошибка одного из порталов для будущих и уже состоявшихся мам. В одном из материалов сайта, посвященном первенцу Регины Тодоренко, отцом автор указал Сергея Лазарева вместо мужа девушки Влада Топалова. Возможно, писавший текст человек перепутал молодых людей из-за того, что оба артиста в начале своей карьеры выступали в дуэте «SMASH!».

К счастью, сам «обманутый отец» отнесся к ситуации с юмором и даже поделился семейной драмой со своими подписчиками в Instagram.

— Я не смог удержаться и не поделиться с вами! У меня истерика! Я подозревал вас обоих, конечно, но чтоб вот так… Скучно не бывает у меня в жизни, — написал Влад, выложив скриншот неудачного текста.

Поклонники оценили шутку любимого исполнителя и продолжили ее в комментариях.

— Забыли указать, что также и друг Сергея Лазарева, Влад поспешил помочь своим друзьям в воспитании.

— Так, ну во-первых, СМИ лучше знать, кто отец, — написали фолловеры Топалова.

Не оставили без внимания пост и герои скандальной публикации — Сергей Лазарев и Регина Тодоренко, сообщает издание Дни.ру.

— Прости, любимый, прости, — написала Регина.

— Прости, Владька! Не хотели тебя расстраивать с Региной, — «признался» Лазарев.

К обсуждению подключились и другие звезды шоу-бизнеса.

— Влад? Как так-то? Что же творится на свете? Вот и нашла решка себе орла, — написал юморист Максим Галкин.

— Так, всех жду на программе «ДНК»! — шутливо пригласила телеведущая Лера Кудрявцева.

В самой же семье молодых родителей Регины и Влада царит полная идиллия. Ранее Пятый канал рассказывал о том, что Влад Топалов подарил своей жене песню и клип в честь рождения сына.

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