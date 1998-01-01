Золотой КАМАЗ: Победа в грузовой гонке «Дакара-2019» досталась российскому экипажу

Гонка «КАМАЗ-мастер» ралли «Дакар-2019» завершилась победой российского экипажа. Золото соревнований взяла команда Эдуарда Николаева.

Примечательно, что во всех десяти заездах гонки Николаев удерживал лидирующие позиции. Упустил первенство он лишь однажды — по результатам восьмого этапа первое место занял экипаж Сотникова, однако после девятого заезда по сумме баллов Николаев снова вырвался вперед.

Именно суммарное количество баллов, количество которых у экипажа Николаева с самого начала было весьма высоким, и принесло команде победу. В финальном заезде команда даже не вошла в тройку лидеров, финишировав шестой. Но общее количество очков у россиян оказалось самым большим.

С учетом последнего золота, Николаев стал четырехкратным победителем «Дакара». Как пилот он входил в состав экипажей-победителей в 2013, 2017, 2018 и теперь и в 2019 годах.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что еще одного претендента на победу — команду Андрея Каргинова — судьи ралли дисквалифицировали за наезд на зрителя.