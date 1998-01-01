18 января верующие отмечают Крещенский Сочельник

18 января наступает Крещенский Сочельник — последний день перед праздником Крещения. В этот день в храмах сначала проводится литургия, за которой следуют великая вечерня и торжественное освящение воды.

Согласно церковной традиции, в крещенский сочельник верующие постятся до первой звезды. Последующая трапеза отмечается скромность по сравнению с рождественской, ее даже называют «голодной кутьей». Перед трапезой принято проводить дома генеральную уборку и отчиститься от грехов, окунувшись в прорубь.

Сотрудники МЧС оборудуют 4,3 тысячи прорубей для крещенских купаний в ночь на субботу 19 января. Для обеспечения безопасности задействуют 56 тысяч человек, а также 17 тысяч единиц техники. Полный список иорданей и пунктов обогрева доступен на сайте ведомства.

Ранее Пятый канал рассказывал, как подготовиться к купанию в проруби на Крещение.