Глава Петербурга ночью лично происпектировал ход уборки города от снега

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За несколько часов в Петербурге выпало 15 сантиметров снега и город превратился в настоящий каток.

Фото, видео: Пятый канал, www.globallookpress.com

Тема:
Погода 3518

Петербург после мощного снегопада сковал опасный гололед. Дороги Северной столицы сейчас один большой каток. В городе зафиксировано множество аварий. Дошло до того, что на некоторых улицах пассажирам пришлось толкать автобус - он не мог преодолеть даже небольшой подъем. Добавили проблем и сугробы. За несколько часов выпало 15 сантиметров осадков. Сейчас в Северной столице идет большая уборка, работают тысяча человек и столько же единиц техники. С инспекцией отправился глава города Александр Беглов.

Непогода бушевала и на Урале. В Свердловской области на фасаде пятиэтажки ветром сдуло капитальный ремонт: ураган снес сайдинг одним порывом. Жители дома теперь мрачно шутят: все случилось сразу после того, как закончился гарантийный срок на новый фасад.

А на горнолыжном курорте в Чехии из-за метели на подъемник рухнуло дерево. Чтобы снять людей, спасателям пришлось привлекать авиацию. Никто из туристов не пострадал.

Тема:
Погода 3518
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