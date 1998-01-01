Глава Петербурга ночью лично происпектировал ход уборки города от снега

Петербург после мощного снегопада сковал опасный гололед. Дороги Северной столицы сейчас один большой каток. В городе зафиксировано множество аварий. Дошло до того, что на некоторых улицах пассажирам пришлось толкать автобус - он не мог преодолеть даже небольшой подъем. Добавили проблем и сугробы. За несколько часов выпало 15 сантиметров осадков. Сейчас в Северной столице идет большая уборка, работают тысяча человек и столько же единиц техники. С инспекцией отправился глава города Александр Беглов.

Непогода бушевала и на Урале. В Свердловской области на фасаде пятиэтажки ветром сдуло капитальный ремонт: ураган снес сайдинг одним порывом. Жители дома теперь мрачно шутят: все случилось сразу после того, как закончился гарантийный срок на новый фасад.

А на горнолыжном курорте в Чехии из-за метели на подъемник рухнуло дерево. Чтобы снять людей, спасателям пришлось привлекать авиацию. Никто из туристов не пострадал.