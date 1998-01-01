Видео: Врачи опасаются за жизнь британского принца Филиппа, попавшего в ДТП

Неудачный королевская гонка в Англии. 97-летний супруг Елизаветы Второй попал в серьезное ДТП — на перекрестке врезался в машину и перевернулся. Что удивительно, он не получил ни царапины.
Очевидцы помогли Филиппу Эдинбургскому выбраться из перевернутого внедорожника. Монаршая особа известен своей любовью к большим скоростям, при этом не раз попадал в аварии.
Тем не менее, в ближайшее время врачи намерены внимательно следить за состоянием принца. В первую очередь они опасаются внутренних кровотечений.
Британцы отреагировали на аварию с участием принца в преклонном возрасте с характерным юмором. Ранее Пятый канал публиковал некоторые из комментариев в сети по поводу аварии.