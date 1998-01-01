Видео: Врачи опасаются за жизнь британского принца Филиппа, попавшего в ДТП

Неудачный королевская гонка в Англии. 97-летний супруг Елизаветы Второй попал в серьезное ДТП — на перекрестке врезался в машину и перевернулся. Что удивительно, он не получил ни царапины.

Очевидцы помогли Филиппу Эдинбургскому выбраться из перевернутого внедорожника. Монаршая особа известен своей любовью к большим скоростям, при этом не раз попадал в аварии.

Тем не менее, в ближайшее время врачи намерены внимательно следить за состоянием принца. В первую очередь они опасаются внутренних кровотечений.

— За ним необходимо следить всю ночь, так как риск существует в течение ближайших 24−48 часов. Это не незначительное происшествие для 97-летнего, — приводит слова главы Общества неотложной медицины Ника Скривена ИА REGNUM.

Британцы отреагировали на аварию с участием принца в преклонном возрасте с характерным юмором. Ранее Пятый канал публиковал некоторые из комментариев в сети по поводу аварии.