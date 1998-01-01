Найден второй пилот Су-34

В Министерстве обороны сообщили о том, что был найден еще один пилот, который находился в самолете Су-34, столкнувшемся днем 18 января в небе над Японским морем с таким же истребителем-бомбардировщиком во время тренировочного полета. За полчаса до этого был найдет еще один летчик. Он находился на спасательном плоту. Обоих мужчин уже подняли на борт рыболовецкого судна, несмотря на сложные погодные условия — шквалистый ветер и шторм. Состояние летчиков оценивается как удовлетворительное.

Ранее Пятый канал со ссылкой на оборонное ведомство сообщал, что два истребителя-бомбардировщика Су-34 во время учебного полета коснулись в воздухе и потерпели крушение. Экипажам удалось катапультироваться. Инцидент произошел в десятках километров от берега. Предварительная причина инцидента — ошибка экипажа одного из истребителей.