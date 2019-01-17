На лабутенах! Водянова затроллила подписчиков фото с раздвинутыми ногами

Российская модель Наталья Водянова опубликовала провокационный снимок на своей странице в Instagram.

На нем звезда вызывающе позирует в сапогах Christian Louboutin.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Natalia Vodianova (@natasupernova) 17 Янв 2019 в 8:56 PST

— Просто хвастаюсь сапогами, а вы что подумали? — подписала фотографию Наталья.

Свою эпатажную публикацию Водянова сопроводила ироничным хэштегом «яжемать», как будто предвосхищая недовольство подписчиков в комментариях. Критика, и правда, последовала.

— А другим способом никак нельзя прорекламировать сапоги?

— Неожиданно как-то, распущенность…

— Вульгарно, матери это не к лицу! — гласят нравоучения пользователей.

Были и те, кто оценил ход Водяновой и похвалил модель за изобретательный и ироничный подход к делу.

— Классная и суперская, умничка, мамочка с изумительной фигурой, во всех образах прекрасна, — написала подписчица.

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