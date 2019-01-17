На лабутенах! Водянова затроллила подписчиков фото с раздвинутыми ногами

Российская модель Наталья Водянова опубликовала провокационный снимок на своей странице в Instagram.
На нем звезда вызывающе позирует в сапогах Christian Louboutin.
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— Просто хвастаюсь сапогами, а вы что подумали? — подписала фотографию Наталья.
Свою эпатажную публикацию Водянова сопроводила ироничным хэштегом «яжемать», как будто предвосхищая недовольство подписчиков в комментариях. Критика, и правда, последовала.
— А другим способом никак нельзя прорекламировать сапоги?
— Неожиданно как-то, распущенность…
— Вульгарно, матери это не к лицу! — гласят нравоучения пользователей.
Были и те, кто оценил ход Водяновой и похвалил модель за изобретательный и ироничный подход к делу.
— Классная и суперская, умничка, мамочка с изумительной фигурой, во всех образах прекрасна, — написала подписчица.
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