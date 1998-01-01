Велотрекист получил серьезную травму на соревнованиях в Петербурге

Серьезную травму получил столичный велотрекист Евгений Змиевский на спортивных соревнованиях в Санкт-Петербурге. О проблемах со здоровьем спортсмена стало известно только после его возвращения в Москву.

Соревнования проходят на стадионе «Велотрек Локосфинкс» с 15 по 19 января. Молодой человек во время движения упал с велосипеда и травмировал плечо при приземлении. 20-летнему спортсмену немедленно оказали медицинскую помощь.

Однако после того как Евгений вернулся домой боли усилились и ему пришлось обратиться к врачу. Специалисты провели обследование и диагностировали у Змиевского оскольчатый перелом левой ключицы.

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