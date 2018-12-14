Бьем тревогу: Черное море может взорваться в ближайшее время

, 20:28 Эксклюзивное интервью 95

Российские ученые отметили чрезмерное скопление взрывоопасных газов в акватории Черного моря.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Ученые всерьез опасаются за существование огромного участка евразийского континента. Над материком нависла угроза взрыва. Причем исходит она с самой неожиданной стороны — от вод Черного моря.

Специалисты установили, что тектонические плиты дна водоема пришли в движение, что привело к выделению огромного числа серы и метана. Взрывоопасных газов уже накопилось столько, что ученые уверены — в любой момент Черное море может попросту взорваться.

Однако многие в научном сообществе к таким заявлениям относятся довольно скептически. Например, заведующий лабораторией цунами Института океанологии имени Ширшова Евгений Куликов полагает, что угроза трагического исхода крайне маловероятна.

— Это, скорее всего, чепуха. Потому что глубинные воды — они очень консервативны. Они там лежат и лежат, и их очень трудно взбаламутить, — рассказал эксперт Пятому каналу.

Впрочем, даже в случае высокой вероятности такого развития событий, мы можем его не дождаться — как оказалось, существует не менее высокая вероятность конца света уже в 2019 году.

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