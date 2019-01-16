«Поцелуй в раю»: Отдых на Бали может закончиться пополнением в семье Преснякова

Известная модель Алена Краснова выложила в своем Instagram романтичное фото со своим супругом Никитой Пресняковым — внуком Аллы Пугачевой. На снимке запечатлен момент, когда пара целуется, сидя на плетеных качелях в воздухе.

— Да здравствует первая совместная фотография с отдыха! — подписала девушка совместный снимок.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alena Presnyakova (@alenaakrasnova) 16 Янв 2019 в 3:43 PST

Фото с отдыха моментально очаровало подписчиков модели.

— Божественный и красивый поцелуй в раю!

— Боже, какие вы классные! Счастья, любви и всего самого хорошего!

— Фото — кайф! — поделились фанаты.

Однако это не первый снимок с отпуска звездной пары. Фотографиями с острова знаменитости начали радовать подписчиков уже с 8 января. Звезды делились своими впечатлениями, хвастались восстановленным режимом и рассказывали о потрясающей атмосфере острова.

Интересно, что семья Преснякова на Бали уже не в первый раз. Об этом написала Алена в своем Instagram.

— Вновь оказываясь здесь, мы понимаем насколько это наше место! Климат для меня тут идеальный, люди дружелюбные, красивая природа и милая живность. Как раз тот самый край, действительно близкий духу, куда хочется возвращаться снова и снова.

Хотя звезды объясняют свое возвращение на остров благоприятными условиями, фанаты давно заподозрили в этом что-то неладное. Некоторые убеждены, что именно здесь пара планирует зачать своего будущего первенца, сообщает «МирТесен».

Многие знаменитости вернулись с Бали «с животом». Да и внук Пугачевой вроде решительно настроен. Не исключено, что Пресняковы будут следующими, кто узнает о пополнении в семействе после путешествия в этот райский уголок.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что Максим Галкин раскритиковал Никиту Преснякова в комментариях к публикации в Instagram.