«Поцелуй в раю»: Отдых на Бали может закончиться пополнением в семье Преснякова

Известная модель Алена Краснова выложила в своем Instagram романтичное фото со своим супругом Никитой Пресняковым — внуком Аллы Пугачевой. На снимке запечатлен момент, когда пара целуется, сидя на плетеных качелях в воздухе.
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Фото с отдыха моментально очаровало подписчиков модели.
— Божественный и красивый поцелуй в раю!
— Боже, какие вы классные! Счастья, любви и всего самого хорошего!
— Фото — кайф! — поделились фанаты.
Однако это не первый снимок с отпуска звездной пары. Фотографиями с острова знаменитости начали радовать подписчиков уже с 8 января. Звезды делились своими впечатлениями, хвастались восстановленным режимом и рассказывали о потрясающей атмосфере острова.
Интересно, что семья Преснякова на Бали уже не в первый раз. Об этом написала Алена в своем Instagram.
Хотя звезды объясняют свое возвращение на остров благоприятными условиями, фанаты давно заподозрили в этом что-то неладное. Некоторые убеждены, что именно здесь пара планирует зачать своего будущего первенца, сообщает «МирТесен».
Многие знаменитости вернулись с Бали «с животом». Да и внук Пугачевой вроде решительно настроен. Не исключено, что Пресняковы будут следующими, кто узнает о пополнении в семействе после путешествия в этот райский уголок.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что Максим Галкин раскритиковал Никиту Преснякова в комментариях к публикации в Instagram.