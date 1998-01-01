«Биланхолия»: Фанатов Билана и Гагариной разводят на деньги в соцсетях

, 17:35 Видео 66

Поклонникам знаменитых исполнителей предлагают за деньги сняться в новом клипе на их совместную песню.

Фото, видео: Instagram @gagara1987

В сети появились мошенники, которые хотят нажиться на имени популярных российских исполнителей. На одном из сайтов они разместили информацию о новом клипе Димы Билана и Полины Гагариной на песню «BilanPholiya», в который якобы требуется массовка.

За участие в съемках фанатам артистов предлагают неплохие гонорары: пять тысяч за выход. Однако перед записью будущих актеров просят внести 1200 рублей за агентские услуги и прислать чек с подтверждением оплаты.

Узнав о наглом мошенничестве, Дима Билан и Полина Гагарина выразили свое возмущение. На своих страницах в социальных сетях они призывали поклонников не вестись на уловки обманщиков, а узнавать новости только на проверенных сайтах.

Дорогие друзья, пока я тут отдыхаю, мошенники не спят. На песню «BilanPholiya», клип сниматься не будет, сейчас я вам покажу скриншоты, по которым мошенники действуют. Ни в коем случае никому не отправляйте никаких денег! — записала обращение звезда российской эстрады.

Такая схема раскрутки на деньги уже давно используется аферистами. Мошенники не раз устраивали мнимые кастинги, мастер-классы, концертные туры и неплохо наживались на доверчивых людях.

Ранее Пятый канал показал фото Полины Гагариной в пуховике поверх бикини на тропическом пляже.

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