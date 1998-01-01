«Биланхолия»: Фанатов Билана и Гагариной разводят на деньги в соцсетях

В сети появились мошенники, которые хотят нажиться на имени популярных российских исполнителей. На одном из сайтов они разместили информацию о новом клипе Димы Билана и Полины Гагариной на песню «BilanPholiya», в который якобы требуется массовка.
За участие в съемках фанатам артистов предлагают неплохие гонорары: пять тысяч за выход. Однако перед записью будущих актеров просят внести 1200 рублей за агентские услуги и прислать чек с подтверждением оплаты.
Узнав о наглом мошенничестве, Дима Билан и Полина Гагарина выразили свое возмущение. На своих страницах в социальных сетях они призывали поклонников не вестись на уловки обманщиков, а узнавать новости только на проверенных сайтах.
Такая схема раскрутки на деньги уже давно используется аферистами. Мошенники не раз устраивали мнимые кастинги, мастер-классы, концертные туры и неплохо наживались на доверчивых людях.
Ранее Пятый канал показал фото Полины Гагариной в пуховике поверх бикини на тропическом пляже.