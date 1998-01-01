«Я такой дурак»: Принц Филлип раскаивается, что стал виновником ДТП

Супруг королевы Елизаветы Второй принц Филипп сожалеет, что стал участником аварии, в которой пассажир другого автомобиля травмировался. ДТП произошло неподалеку от королевского Сандрингемского дворца в графстве Норфолк.

Во время инцидента герцог Эдинбургский находился за рулем автомобиля Land Rover. Его машина перевернулась, однако сам принц, к счастью, не пострадал.

В ходе разбирательств выяснилось, что один из пассажиров другого автомобиля сломал руку. Услышав эти известия, Филипп был изрядно шокирован. Он не на шутку взволновался.

— Я такой дурак! — воскликнул герцог.

Как сообщила полиция Норфолка, пострадавшие в ходе инцидента прошли лечение в больнице королевы Елизаветы в Кингс-Линне и выписались.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что врачи опасаются за жизнь, пострадавшего в ходе аварии Филиппа.