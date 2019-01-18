«Мы не знали берлога или нет»: Пермский чиновник об убийстве медведя и рысей

, 16:08 Эксклюзивное интервью 151

Следственный комитет России по Пермскому краю начал доследственную проверку по факту участия должностных лиц в незаконной охоте в Прикамье.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Глава Юксеевского сельского поселения Кочевского района Пермского края Василий Утробин прокомментировал Пятому каналу тиражируемую в СМИ информацию о его участии вместе с бывшим топ-менеджером крупной энергетической компании Николаем Илюшиным в незаконной охоте в Пермском крае.

Пермские СМИ публикуют фотографии, на которых мужчины позируют со своими трофеями: во время охоты были убиты спящий бурый медведь и четыре рыси. По словам Василия Утробина, опубликованная в СМИ информация не является правдивой.

— Все это неправда. Там же если посмотреть, все видно. Если вы охотимся. Мы с лицензиями охотимся. Это не в берлоге, это гоняли собаки этого медведя. Да, подняли скорее всего из берлоги, это где-то в ноябре месяце было, охота разрешена. Мы-то не знали, берлога или не берлога. Собаки гоняли. С вечера они подняли, утром в 10 часов медведя добыли. И не я добывал. Там совсем другие люди были. Я первый день за собаками бегал, на следующий день я там только ездил уже. Там по GPS-навигатору собак нашли другие люди. А тут начинается что-то, — заявил Утробин.

Он также объяснил кто и зачем выложил в сеть снимки. По словам Утробина, ему мстят.

— Это охотовед пишет. ******* (Облажался — прим.ред.) там в районе и выкладывает там всякое. Охотовед нашего района, он в прошлом году, мы заявляли, что лося браконьеры убивают, после этого все началось. Он взял мясо да ушел. Даже не стал что-то искать, что-то делать, предпринимать каких-то мер, хотя охотовед. После этого началось всякое, монтаж и всякое. Только он, потому что с прошлого года одни и те же фотографии, — убежден Глава Юксеевского сельского поселения Кочевского района Пермского края.

Василий Утробин также добавил, что охота была вовсе не незаконной.

— С медведем, там с 30 ноября охота разрешена, тем более мы охотились с собаками. Там ничего такого нет. Мало ли берлога там или дыра какая-то. Непонятно. Там стреляли из-под собак и даже не я, и даже не Илюшин. Там совсем другие люди были. Это было в 20-х числах ноября 2017 года. Как раз меня допрашивают с утра. Следователи приезжали, — заключил чиновник.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что представители Следственного комитета России по Пермскому краю начали доследственную проверку по факту участия должностных лиц в незаконной охоте.

По данным журналистов ИА «Местное время» снимки с убитыми животными были сделаны в разное время. На незаконную охоту Утробин и Илюшин ездили как минимум два раза в 2018 году. При этом, VIP-охотники не имели лицензий на добычу рысей, а убийство спящих в берлогах медведей запрещено законом.

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