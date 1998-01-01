В Госдуме предложили списать невозвратные долги россиян за ЖКХ

Депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный в эфире радиостанции «Говорит Москва» предложил списать невозвратные долги россиян за коммунальные услуги, как это ранее сделал чеченский суд, пишут «Известия».

Автор инициативы заявил, что иначе задолженности, которым более трех лет, спишет суд за истечением срока давности.

— Можно, конечно, заставлять проходить всех, кто имеет долгосрочные долги, огромные судебные процессы, а можно принять решение, что они невозвратные, и списать их всем жителям Российской Федерации , — пояснил депутат.

Куринный отметил, что имеет ввиду долги за все коммунальные услуги, а не только за газ.

Ранее с призывом списать долги жителей регионов по примеру Чечни выступили в Чувашии и Смоленской области.

Также Пятый канал рассказывал о решении грозенского суда, обязавшего местное отделение «Газпрома» списать миллиардные долги чеченцев.