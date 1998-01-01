Видео: Башкирский школьник показал самолет Владимира Путина изнутри

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Перед Новым годом российский лидер исполнил заветное желание тяжелобольного подростка и пригласил его на борт № 1.

Фото, видео: Kremlin.ru

Школьник из Башкирии Арслан Каипкулов опубликовал на своем YouTube-канале сюжет, который снял перед Новым годом на борту президентского самолета. Мальчик стал одним из пяти тяжелобольных детей, исполнить желания которых взялся Владимир Путин, когда был на съезде волонтеров в Москве.

Президент узнал, что Арслан из города Сибай увлекается авиамоделированием и мечтает снять сюжет о самолете Ил-96-300, и пригласил его на борт № 1.

— Для меня большая честь попасть в такой секретный объект, где только единственная съемочная группа поднималась на этот самолет до меня. Переступив порог, попадаешь в помещение, внутренности которого больше похожи не на привычный салон самолета, а, пожалуй, на квартиру. Правда, очень большую и с необычной планировкой, — начинает мальчик свой репортаж.

В своем ролике, который длится две с половиной минуты, Арслан с гордостью демонстрирует, как сидит в президентском кресле за столом для совещаний, берет интервью у борт-проводницы и обслуживающего лайнер персонала. В кабину пилотов юному репортеру попасть удалось, но с условием — без камеры. Но он нашел на самолете и другие любопытные места — например, салон для сопровождающих президента лиц, в котором есть все необходимое для длительных перелетов — даже леденцы.

В заключение Арслан Каипкулов говорит, что было особенно приятно услышать от персонала президентского самолета поздравления с Новым годом, пожелания здоровья и получить подарки.

Ранее Пятый канал подробно рассказывал, как Владимир Путин исполнил заветные желания других тяжелобольных детей.

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