Трамп остается дома: Американский лидер пропустит форум в Давосе из-за шатдауна

Дональд Трамп вынужден отменять визиты. 18 января стало известно, что американской делегации не будет на важнейшем Всемирном экономическом форуме в Давосе. Ранее президент США также отказался посетить эту конференцию финансистов.

Причина — «шатдаун». Из-за отсутствия финансирования, которое длится уже почти месяц, в стране не работают госучреждения. Отменять свои визиты вынуждены высокопоставленные чиновники. Так, спикеру Конгресса Нэнси Пэлосси президент запретил лететь в Европу за казенный счет. Трамп иронично прокомментировал свое решение: «Мы перенесем эту экскурсию, когда правительство вернется к работе».

«Шатдаун» Трампа стал рекордным в истории США — к 18 января он длится уже 27 дней. Причина — отсутствие согласия между конгрессменами-демократами и Трампом по поводу бюджета: президент хочет выделить из казны дополнительные средства на строительство пограничной стены с Мексикой, демократы противятся. Ранее Пятый канал рассказывал, как живется американским чиновникам при «шатдауне» — некоторым приходится подрабатывать извозом в Вашингтоне.