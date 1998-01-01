На Москва-реке горит двухэтажный дебаркадер

Находящийся на Москва-реке в районе улицы Свободы двухэтажный дебаркадер загорелся поздно вечером в субботу, 19 января.

По некоторым данным, в нем располагалась сауна, в которой и возникло возгорание. На месте выехали сотрудники столичных экстренных служб. Предварительно, пострадавших нет.

Как стало известно Пятому каналу, возможно, это судно принадлежит одному из московских бизнесменов, который в настоящее время находится в отъезде. На дебаркадере жил его друг, который и сообщил о пожаре в экстренные службы.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее Пятый канал рассказывал о сильном пожаре на теплоходе «Нерей» в пойме Москва-реки.