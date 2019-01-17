«Привет, Уфа!»: Жан-Клод Ван Дамм передал привет российскому городу

Актер Жан-Клод Ван Дамм передал привет жителям Уфы. Сделал он это по просьбе своего поклонника, который и опубликовал на своей странице в соцсети короткое видео.

Ролик появился на странице Артура Шаемова в Instagram. Судя по всему, молодой человек проживает сейчас в Калифорнии, но родом он из Уфы — именно этому городу он попросил передать привет именитого актера. Ван Дамма Артур встретил в одном из фитнес-клубов — и не побоялся подойти к звезде мирового уровня.

— Привет, Россия, Уфа! Жан-Клод Ван Дамм! Спасибо вам большое! — говорит актер, глядя в камеру вместе с Артуром.

View this post on Instagram Да да, Жан Клод здесь)@jcvd #vandamme #jcvd A post shared by 𝔸𝕣𝕥𝕦𝕣𝟚𝟛 (@littleartur) on Jan 16, 2019 at 5:11pm PST

Подписчики Шаемова остались крайне довольны его постом.

— Это реально космос!

— Круто. Так встретиться — это моя далекая детская мечта.

— Видишь? Русские фанаты повсюду, — написали пользователи.

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