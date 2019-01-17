«Привет, Уфа!»: Жан-Клод Ван Дамм передал привет российскому городу

, 6:36 Видео 66

Видео с культовым актером опубликовал уроженец башкирского города.

Фото: Twitter @jcvd

Актер Жан-Клод Ван Дамм передал привет жителям Уфы. Сделал он это по просьбе своего поклонника, который и опубликовал на своей странице в соцсети короткое видео.

Ролик появился на странице Артура Шаемова в Instagram. Судя по всему, молодой человек проживает сейчас в Калифорнии, но родом он из Уфы — именно этому городу он попросил передать привет именитого актера. Ван Дамма Артур встретил в одном из фитнес-клубов — и не побоялся подойти к звезде мирового уровня.

— Привет, Россия, Уфа! Жан-Клод Ван Дамм! Спасибо вам большое! — говорит актер, глядя в камеру вместе с Артуром.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 

Да да, Жан Клод здесь)@jcvd #vandamme #jcvd

A post shared by 𝔸𝕣𝕥𝕦𝕣𝟚𝟛 (@littleartur) on

Подписчики Шаемова остались крайне довольны его постом.

— Это реально космос!

— Круто. Так встретиться — это моя далекая детская мечта.

— Видишь? Русские фанаты повсюду, — написали пользователи.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что фоловеры самого популярного в мире куриного яйца не на шутку встревожены новым фото интернет-героя с трещиной в скорлупе.

Читайте также

Подпишитесь на ленту Яндекс.Дзен!Читайте новости Пятого канала
в ленте Яндекс Дзен

Последние новости

7:16
Эстонский журналист предложил направить ракеты на Петербург
6:36
«Привет, Уфа!»: Жан-Клод Ван Дамм передал привет российскому городу
6:11
«Я мог бы»: Раймонд Паулс рассказал, почему не переезжает в Россию
5:43
«За свой счет»: разработка лунного «Союза» будет оплачена полностью Россией
5:20
Видео: нетрезвый водитель спровоцировал ДТП у остановки во Владивостоке
5:03
Дамы в отчаянии: Бред Питт нашел новую любовь
4:39
Петербургские коммунальщики вышли в ночные смены для борьбы со снегопадом
4:07
Фото: Сергей Лазарев завел себе нового друга
3:22
«Не может быть!» — фоловеры гадают почему треснуло самое популярное в мире яйцо
2:53
Секретный спутник разведки США успешно выведен на орбиту
2:16
Погибшие при столкновении Су-34 на Сахалине летчики запутались в парашютах
1:47
«Махровая самодеятельность»: Стас Садальский «прошелся» по Максиму Галкину
1:31
«Даша, я теряю сознание!»: пассажир рейса «Москва — Дубай» о массовом обмороке
1:12
Фото: петербуржцы устроили фаер-акцию в честь прорыва блокады Ленинграда
0:54
Возле суда в Северной Ирландии взорвался автомобиль — видео
0:29
На Москва-реке горит двухэтажный дебаркадер
0:11
Военно-космическая разведка США запустила тяжелую ракету-носитель Delta IV Heavy
23:51
«Неугомонный мазохист»: соцсети веселит прибытие Donald Cook в Черное море
23:35
«Андрюша так просто не сдается»: Губин рассказал о своей нынешней жизни
23:16
Самый музыкальный в мире голубь живет в австралийском Мельбурне

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

19 января

Instаgrаm-обзор: Отечественные звезды показали, как выглядели 10 лет назад

21 января — День инженерных войск России
25 января — День штурмана ВМФ России
27 января — день снятия блокады Ленинграда
27 января — Международный день без интернета

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

«Вся правда о… ЗОЖ» на Пятом

В воскресенье, 20 января, смотрите на Пятом канале премьеру нового потребительского расследования «Вся правда о… ЗОЖ».

5-tv.ru

Цифры дня

Зрители смотрят вечерние новости на Пятом

9 января жители московского региона в категории «Все 25-59» выбрали для вечернего телесмотрения программу «Известия» на Пятом. Это принесло каналу долю 8,4% и первое место среди всех федеральных телеканалов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

Пятый канал рассказал о премьерах 2019 года

Канал активно развивает свое производство сериального контента. В этом году нас ждут как минимум четыре любопытные новинки.

5-tv.ru

Реклама