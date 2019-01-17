«Привет, Уфа!»: Жан-Клод Ван Дамм передал привет российскому городу

Актер Жан-Клод Ван Дамм передал привет жителям Уфы. Сделал он это по просьбе своего поклонника, который и опубликовал на своей странице в соцсети короткое видео.
Ролик появился на странице Артура Шаемова в Instagram. Судя по всему, молодой человек проживает сейчас в Калифорнии, но родом он из Уфы — именно этому городу он попросил передать привет именитого актера. Ван Дамма Артур встретил в одном из фитнес-клубов — и не побоялся подойти к звезде мирового уровня.
— Привет, Россия, Уфа! Жан-Клод Ван Дамм! Спасибо вам большое! — говорит актер, глядя в камеру вместе с Артуром.
View this post on Instagram
Подписчики Шаемова остались крайне довольны его постом.
— Это реально космос!
— Круто. Так встретиться — это моя далекая детская мечта.
— Видишь? Русские фанаты повсюду, — написали пользователи.
Ранее Пятый канал рассказывал о том, что фоловеры самого популярного в мире куриного яйца не на шутку встревожены новым фото интернет-героя с трещиной в скорлупе.