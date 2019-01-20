Генри Сехудо нокаутировал Ти-Джея Диллашоу и получил поздравления от Хабиба

, 12:38 Фото 16

Американский боец Сехудо защитил титул чемпиона UFC, отправив Диллашоу в нокаут.

Фото: www.globallookpress.com

Американский боец смешанных единоборств Генри Сехудо отправил в нокаут Ти-Джея Диллашоу в поединке 19 января. Таким образом Сехудо защитил свой титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе. О его победе сообщает Чемпионат.

Сехудо не понадобилось много времени — он отправил Диллашоу в технический нокаут в первом же раунде на 32-й секунде. С победой Сехудо поздравил российский боец, суперзвезда UFC, Хабиб Нурмагомедов.

 
 
 
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Congratulations my friend @henry_cejudo One of the greatest athlete in combat sport. Olympic champion, @ufc champion. This is a crazy achievement 🔝

Публикация от  Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

Хабиб подчеркнул, что Сехудо не только чемпион UFC, но и обладатель олимпийского золота. Действительно, американский боец завоевал первое место в соревнованиях по вольной борьбе на олимпиаде в Пекине. По мнению Нурмагомедова, это «сумасшедшее достижение».

Ранее Пятый канал рассказывал о дизайне нового чемпионского пояса UFC. Сехудо стал первым, кто получил обновленную награду.

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