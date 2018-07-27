«Кровавое» лунное затмение: Серия фотографий завораживающего космического зрелища

, 16:38 Фото 113

Каким увидят спутник Земли жители планеты 21 января. Пятый канал публикует подборку самых эффектных фотографий лунного затмения, сделанных в разное время в различных уголках планеты.

Фото: www.globallookpress.com

21 января люди во всем мире смогут созерцать достаточно редкое космическое явление — «кровавую» Луну. В это время естественный спутник будет находиться к нашей планете ближе обычного. И поскольку Земля окружена атмосферой, солнечные лучи, проходящие через воздух, потеряют голубые цвета, красные же, в свою очередь, проходящие дальше в космос, попадут на Луну, окрасив ее в багряный цвет.

Лучше всего кровавое затмение будет видно к западу от Москвы. Жители столицы смогут наблюдать, как тень от Земного шара начнет закрывать Луну от Солнца. К востоку от города в это время уже станет светло и спутника совсем не будет видно.

Ярче всего лицезреть небесное явление смогут жители Северо-Запада России, включая Санкт-Петербург и Ленинградскую область, при условии ясной погоды. Полная фаза затмения наступит в период с 07:41 до 08:44 часов. В это время Луна предстанет перед наблюдателями в черно-красном отливе.

Кровавый цвет Луны многие ученые считают предвестником апокалипсиса. Подтверждение этому недавно обнаружилось в мировоззрении древних инков. Если верить легендам, однажды спутник Земли окрасился в красный цвет, и ягуар «съел его». А после очередной Красной Луны, племя сделало вывод, что после покраснения спутника ягуар придет и на Землю.

Пятый канал публикует подборку самых эффектных фотографий лунного затмения, сделанных жителями планеты в разное время.

 
 
 
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Следующее кровавое затмение можно будет увидеть только через два года, в 2021 году.

Ранее Пятый канал рассказал, как пережить зловещую Кровавую Луну.

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