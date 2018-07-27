«Кровавое» лунное затмение: Серия фотографий завораживающего космического зрелища

21 января люди во всем мире смогут созерцать достаточно редкое космическое явление — «кровавую» Луну. В это время естественный спутник будет находиться к нашей планете ближе обычного. И поскольку Земля окружена атмосферой, солнечные лучи, проходящие через воздух, потеряют голубые цвета, красные же, в свою очередь, проходящие дальше в космос, попадут на Луну, окрасив ее в багряный цвет.
Лучше всего кровавое затмение будет видно к западу от Москвы. Жители столицы смогут наблюдать, как тень от Земного шара начнет закрывать Луну от Солнца. К востоку от города в это время уже станет светло и спутника совсем не будет видно.
Ярче всего лицезреть небесное явление смогут жители Северо-Запада России, включая Санкт-Петербург и Ленинградскую область, при условии ясной погоды. Полная фаза затмения наступит в период с 07:41 до 08:44 часов. В это время Луна предстанет перед наблюдателями в черно-красном отливе.
Кровавый цвет Луны многие ученые считают предвестником апокалипсиса. Подтверждение этому недавно обнаружилось в мировоззрении древних инков. Если верить легендам, однажды спутник Земли окрасился в красный цвет, и ягуар «съел его». А после очередной Красной Луны, племя сделало вывод, что после покраснения спутника ягуар придет и на Землю.
Пятый канал публикует подборку самых эффектных фотографий лунного затмения, сделанных жителями планеты в разное время.
Лунное затмение #луна #moon #eclipse https://t.co/uuFMaGMcuQ pic.twitter.com/EulTyeNThx— Alessandro (@AlessandroBY) 27 июля 2018 г.
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Лунное затмение #луна #moon #eclipse https://t.co/uuFMaGMcuQ pic.twitter.com/EulTyeNThx— Alessandro (@AlessandroBY) 27 июля 2018 г.
Затмение луны 2018 и Марс. #затмение луны 2018#луна#марс#космос#природа#астрономия#романтика# pic.twitter.com/pi48K1UOjk— Глуховская Алла (@Veta77707) 27 июля 2018 г.
Лунное затмение прямо сейчас— Roman Kriman (@romkri) 27 июля 2018 г.
Нетания. Израиль.#затмение2018 #затмение pic.twitter.com/HzbpKaUp4E
27 июля, произошло самое длительное в этом столетии лунное затмение. На фото самолет на фоне Луны над городом Такома, штат Вашингтон. 26 июля 2018 (AP Photo/Ted S. Warren) pic.twitter.com/Y2AfJwa9rd— Голос Америки (@GolosAmeriki) 27 июля 2018 г.
Следующее кровавое затмение можно будет увидеть только через два года, в 2021 году.
Ранее Пятый канал рассказал, как пережить зловещую Кровавую Луну.