Видео: Автомобиль рухнул с третьего яруса парковки в Одинцово

Днем в воскресенье, 20 января, в подмосковном Одинцово автомобиль вылетел с третьего уровня парковки и рухнул на крышу. Об инциденте у торгового центра «О’парк» на улице Маршала Неделина сообщили очевидцы в социальных сетях.

Судя по опубликованным кадрам, пострадали только водитель и пассажиры иномарки. Одному из них понадобилась помощь медиков. По счастливой случайности, в момент инцидента никто внизу не проходил. На место оперативно прибыли экстренные службы.

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