Видео: Автомобиль рухнул с третьего яруса парковки в Одинцово

, 15:24 Видео 284

В иномарке было три человека, один из которых пострадал.

Фото, видео: ВКонтакте @id46585266, ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко

Днем в воскресенье, 20 января, в подмосковном Одинцово автомобиль вылетел с третьего уровня парковки и рухнул на крышу. Об инциденте у торгового центра «О’парк» на улице Маршала Неделина сообщили очевидцы в социальных сетях.

Судя по опубликованным кадрам, пострадали только водитель и пассажиры иномарки. Одному из них понадобилась помощь медиков. По счастливой случайности, в момент инцидента никто внизу не проходил. На место оперативно прибыли экстренные службы.

Ранее Пятый канал рассказывал о жуткой аварии в Москве, в которой едва не разбился известный пранкер.

Читайте также

Пятый канал в Яндекс.НовостиДобавляйте Пятый канал в список ваших источников в Яндекс Новостях

Последние новости

16:20
Автора фильма «Праздник» о блокадном Ленинграде вызывали на допрос в полицию
16:07
Принц Филипп спустя два дня после ДТП получил предупреждение от полиции за очередное нарушение
15:57
Видео: Трамп пошел на сделку с конгрессменами в обмен на гамбургер
15:48
Фигуристка Туктамышева рассказала о скором завершении карьеры
15:36
«Привет с того света»: Майкла Джексона снова обвинили в изнасиловании
15:24
Видео: Автомобиль рухнул с третьего яруса парковки в Одинцово
15:11
«Приедь, Андрей»: Мурманские спасатели обратились к Малахову в стиле Аллегровой
14:59
Сирийские СМИ сообщили об отражении воздушной атаки Израиля в районе Дамаска
14:49
Служба неспасения: Почему так трудно получить помощь, позвонив на номер 112
14:38
Вся жизнь на шпагате: Волочкова празднует 43-й день рождения — жаркие фото
14:26
Видео: Десять человек погибли в результате двух взрывов в сирийском Африне
14:14
Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая венчаются в Пскове
14:06
Трамп пытается лавировать с «шатдауном», но демократы непреклонны
13:55
«Зенит» намерен потратить 20 миллионов евро на аргентинца Маркоса Акунью
13:49
Видео: Жан-Клод Ван Дамм передал привет уфимцам
13:38
Два человека погибли, 14 пострадали при пожаре на горнолыжном курорте Куршевель
13:25
В Узбекистане нашли клад на миллион долларов, потерянный при Сталине
13:17
Российские танки Т-72 поучаствовали в военном параде в Лаосе
13:10
«Можно заработать на машину»: Раскрыта тайна гонораров фигуристов
13:00
Новинки 2019 года — самые ожидаемые автомобили на российском рынке. Часть 1

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

сегодня

Известный певец Марк Тишман попал в аварию во время отпуска в Таиланде

21 января — День инженерных войск России
25 января — День штурмана ВМФ России
27 января — день снятия блокады Ленинграда
27 января — Международный день без интернета

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

«Вся правда о… ЗОЖ» на Пятом

В воскресенье, 20 января, смотрите на Пятом канале премьеру нового потребительского расследования «Вся правда о… ЗОЖ».

5-tv.ru

Цифры дня

Зрители смотрят вечерние новости на Пятом

9 января жители московского региона в категории «Все 25-59» выбрали для вечернего телесмотрения программу «Известия» на Пятом. Это принесло каналу долю 8,4% и первое место среди всех федеральных телеканалов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

Пятый канал рассказал о премьерах 2019 года

Канал активно развивает свое производство сериального контента. В этом году нас ждут как минимум четыре любопытные новинки.

5-tv.ru

Реклама