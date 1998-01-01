Любой автомобилист знает, как бывает досадно разбить машину. Особенно если это авто люкс-класса. С такой же проблемой столкнулся и популярный YouTube-блогер Эдвард Бил — совсем недавно он серьезно повредил свой Jaguar.

О проблеме молодой человек рассказал в социальных сетях. Пранкер записал видео, на котором запечатлел повреждения своего авто. Как оказалось, юношу буквально преследует череда автомобильных бедствий: незадолго до этого Эдвард разбил свой Porsche.

— Пока мой конь был в ремонте, я расшиб свой Jaguar просто в хлам! Я не знаю, как остался жив! — рассказывает блогер. В оригинале, правда, монолог большей частью звучит с применением обсценной лексики.

Видео: Instagram @bil_edward

На записи видно, что ярко-красное авто до неузнаваемости покорежено со стороны водителя. Переднюю дверь смяло и снесло в сторону, разбито лобовое стекло. Судя по видео с камер наблюдения в месте аварии, Эдвард крайне неудачно совершил обгон. Автомобиль двигался на скорости, серьезно превышающей среднюю скорость потока и, скорее всего, максимальную разрешенную скорость движения. Jaguar буквально влетел в идущее впереди транспортное средство, после чего его на полном ходу отбросило под колеса автобуса, ехавшего через одну полосу.

— Никогда не садитесь в такие машины без опыта, — делает выводы пранкер.

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