«Просто в хлам»: Известный российский пранкер едва не разбился на своем Jaguar — видео

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Молодой человек признался, что не знает, как остался жив после второго подряд ДТП на своем люксовом авто.

Фото, видео: Instagram @bil_edward, t.me/ENews112

Любой автомобилист знает, как бывает досадно разбить машину. Особенно если это авто люкс-класса. С такой же проблемой столкнулся и популярный YouTube-блогер Эдвард Бил — совсем недавно он серьезно повредил свой Jaguar.

О проблеме молодой человек рассказал в социальных сетях. Пранкер записал видео, на котором запечатлел повреждения своего авто. Как оказалось, юношу буквально преследует череда автомобильных бедствий: незадолго до этого Эдвард разбил свой Porsche.

— Пока мой конь был в ремонте, я расшиб свой Jaguar просто в хлам! Я не знаю, как остался жив! — рассказывает блогер. В оригинале, правда, монолог большей частью звучит с применением обсценной лексики.

Видео: Instagram @bil_edward

На записи видно, что ярко-красное авто до неузнаваемости покорежено со стороны водителя. Переднюю дверь смяло и снесло в сторону, разбито лобовое стекло. Судя по видео с камер наблюдения в месте аварии, Эдвард крайне неудачно совершил обгон. Автомобиль двигался на скорости, серьезно превышающей среднюю скорость потока и, скорее всего, максимальную разрешенную скорость движения. Jaguar буквально влетел в идущее впереди транспортное средство, после чего его на полном ходу отбросило под колеса автобуса, ехавшего через одну полосу.

— Никогда не садитесь в такие машины без опыта, — делает выводы пранкер.

Ранее Пятый канал сообщал о множественных ДТП, практически парализовавших петербургский КАД.

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