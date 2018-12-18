Фото: В Петербурге банк хитро обошел закон об уличных табло с курсом валют

Пользователи сети обсуждают изобретательных сотрудников одного из банков в Санкт-Петербурге, которые хитро обошли запрет на уличные табло с курсами валют, пишет URA.RU.

На опубликованных на одном из развлекательных порталов снимке видно, как информационная вывеска с курсами валют размещена в оконном проеме, то есть внутри отделения, как того требует закон.

yaplakal.com

18 декабря президент России подписал поправки в федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле», запрещающей банкам показывать актуальные курсы валют на наружных табло.