Военные инженеры взрывают обвалившуюся скалу у Бурейского водохранилища

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Сход оползня на реке Бурея, который некоторые приняли за гигантский метеорит, произошел 11 декабря 2018 года.

Фото, видео: Пятый канал

Военные инженеры проводят взрывные работы на месте обвала скальных пород на реке Бурея в Хабаровском крае, недалеко от Бурейской ГЭС. Как сообщили Пятому каналу в Минобороны, в район Бурейского водохранилища доставлено более 100 тонн взрывчатки, почти 400 специалистов и 15 единиц спецтехники, в том числе вертолеты и беспилотник. Из-за отсутствия дорог и сложного рельефа заряды доставляются к месту на снегоходах «Буран». На сегодняшний день проведено уже более 10 пробных подрывов кумулятивных зарядов, чтобы проделать шурфы в обвале.

— После того как будут изготовлены шурфы, будет осуществлена закладка взрывчатых веществ и проведен более мощный взрыв. Грунт придется убирать слоями. Сначала два метра, далее опять два метра, такая вот у нас расчетная действительность. Объем работы очень большой и довольно-таки длительный процесс, — объясняет заместитель командира инженерной бригады ВВО Александр Первушов.

Расчистить русло реки нужно до весны, когда начнет таять лед. Иначе с наступлением половодья может затопить населенные пункты, автодороги и Байкало-Амурскую магистраль.

Ранее Пятый канал публиковал кадры, снятые очевидцами в Верхнебуреинском районе Хабаровского края, где груда камней и поваленных деревьев перекрыла русло реки Бурея. Местные жители тогда решили, что такие разрушения вызвал упавший метеорит. Однако ученые и специалисты МЧС эту версию не подтвердили.

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