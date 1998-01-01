Т-34 из Лаоса поступили в распоряжение 4-й гвардейской Кантемировской дивизии

, 6:13 Репортаж 14

Символ незабываемой Победы СССР в великом противостоянии с фашизмом прибыл в Наро-Фоминск.

Фото, видео: Пятый канал, © РИА Новости/ Илья Питалев

В Подмосковье торжественно встретили эшелон с легендарной военной техникой. В Наро-Фоминск прибыли тридцать танков Т-34. Боевые машины переданы в дар Минобороны России.

Несколько десятилетий эти непобедимые танки стояли на вооружении армии Лаоса. Вся техника по прежнему в хорошей форме. Возвращение домой был долгим. На боевых десантных кораблях из Лаоса до Владивостока, затем погрузка на платформы и через всю страну по железной дороге. Конечный пункт — Наро-Фоминск. Кантемировская дивизия.

Мы встречаем эшелон «тридцатьчетверок», которые еще совсем недавно стояли на вооружении армии Лаоса, а в начале этого года были переданы вооруженным силам России. Целый батальон — тридцать боевых машин — включен в состав дивизии. Все машины в отличном техническом состоянии. Мы видели, как они заводились. Заводились они, что называется, с полуоборота.

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Слышно, что двигатель работает как часы. Четырехсотпятидесятисильный дизель почти не дымит, по крайней мере, нет черной сажи. А ведь эти машины сошли с конвейера в 44-м году. Это самая лучшая модификация легендарного танка — Т-34-85. С мощным 85-милиметровым зенитным орудием, которое с большой дистанции пробивало лобовую броню Тигров.

Ветеран Николай Борисов воевал на таких. Командовал ротой «тридцатьчетверок», шесть раз горел в танке.

— Ну это же родной! Мой! На котором я и подбивал, и видел их часто, но и нас подбивали. Когда снаряд попадает в танк, память отключается. Включается другая — память тела. Команды иногда не успеваешь подать, чтобы покинуть горящую машину, — рассказывает ветеран Великой Отечественной войны Николай Борисов.

Экипаж Т 34-85 — пять человек, и он уже есть у каждого танка. Теперь в Кантемировской дивизии одним батальоном больше.

— Сводный батальон будет дислоцироваться в Наро-Фоминске, в 4-й гвардейской Кантемировской дивизии. В этих целях подготовлены хранилища, подготовлен личный состав, который пройдет переобучение и с 1 марта батальон приступит к выполнению возложенных на него задач, — говорит командир 4-й гвардейской Кантемировской дивизии Владимир Завадский.

Первая задача отдельного батальона уже известна. После завершения техобслуживания «тридцатьчетверок», их экипажи начнут готовиться к Параду Победы.

Ранее Пятый канал сообщал, что российские танки Т-72 приняли участие в военном параде в Лаосе.

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