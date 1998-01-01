В Хабаровском крае ввели режим ЧС из-за схода оползня

Власти Хабаровского края ввели режим чрезвычайной ситуации из-за схода оползня. Такое решение было принято после изучения русла реки Бурея, которое оказалось перекрыто грудой обломков. Соответствующая информация появилась в официальном портале правительства региона.

12 декабря произошел масштабный сход грунта с сопки в Верхнебуреинском районе. Выше по течению реки расположено село Чекунда, где проживают 117 человек. Из-за повышающегося уровня воды здесь сложилась критическая ситуация. Без вмешательства со стороны государства ряд населенных пунктов неминуемо будет затоплен.

Образовавшуюся после схода оползня плотину на реке Бурея планируют ликвидировать с помощью взрывных работ. Для этого привлечены силы и средства Минобороны.

В то же время, за безопасностью населения при проведении взрывных работу будут следить сотрудники МЧС. В их распоряжении для этого есть все необходимые средств, в том числе беспилотники, генераторы, световые башни, снегоходы и другое оборудование.

Ранее Пятый канал рассказывал, как жители Чукотки спасают от голодной смерти белого медвежонка-сироту.