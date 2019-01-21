Трехсторонние переговоры России, Украины и Еросоюза по поводу поставок российского газа в страны ЕС и транзита через города Незалежной, запланированные на 21 января в бельгийском Брюсселе, не будут простыми. Об этом в разговоре с изданием «Экономика сегодня» заявил глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.

— О желании договориться и найти компромисс обычно свидетельствует то, как стороны следят за своими высказываниями. Высшие украинские политики и руководство «Нафтогаза» чуть не ежедневно позволяют себе пренебрежительные и оскорбительные высказывания в адрес российских коллег. То есть, они изначально берут агрессивный тон, — сказал Завальный.

Отмечается, что в переговорах по газовому вопросу примут участие министр энергетики РФ Александр Новак, вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович и министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Ранее Пятый канал сообщал, что одним из условий, выдвинутым «Нафтогазом» для подписания контракта на транзит газа через Незалежную, является новый независимый оператор.