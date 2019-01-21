WhatsApp установил ограничение на отправку сообщений

Администрация WhatsApp установила ограничение на функцию массовой рассылки сообщений. Теперь пользователи мессенджера больше не смогут переслать одно сообщение более пяти раз. Об этом сообщает издание Metro со ссылкой на вице-президента компании Викторию Гранд.

— С сегодняшнего дня мы вводим лимит для пользователей по всему миру на пять пересылаемых сообщений, — заявила Гранд.

По ее словам, данная мера позволит бороться с распространением фальшивой информации в WhatsApp. До этого мессенджер позволял пересылать сообщение 20 адресатам.

Ранее Пятый канал сообщал, что вскоре войти в WhatsApp станет возможно по отпечатку пальца.