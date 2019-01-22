На Камчатке призовой фонд гонок на собаках «Берегиня» вырос до 11 миллионов

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По условиям соревнований денежные призы получат все участники гонок.

Фото: © РИА Новости / Александр Пирагис

На камчатские гонки на собачьих упряжках «Берегиня» заявились 15 каюров (погонщиков собак), сообщает РИА Новости. Фонд соревнований этого года составит 11 миллионов рублей — на 1,5 миллиона больше, чем в 2018-м.

«Берегиня» проводится на Камчатке с 1990 года, а в 2010 она стала официальным праздником края. В 2018 каюры со своими собаками преодолели свыше двух тысяч километров от камчатского села Мильково до села Марково, стоящего на реке Анадырь на территории Чукотки.

За победу в гонке каюр получит три миллиона рублей, занявший второе место — два, бронзовый призер уйдет с одним миллионом. Денежные призы получат и те погонщики, которые не войдут в тройку лидеров.

Гонка «Берегиня» стартует 3 марта из камчатского села Эссо, по планам организаторов погонщики финишируют 23 числа в Усть-Камчатске. В стартах примут участие каюры из Камчатки, Карелии, Москвы, Хабаровска и Швейцарии.

Ранее Пятый канал рассказывал об этапе Кубка мира по гонкам на собачьих упряжках, который прошел в Вологде.

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