На Камчатке призовой фонд гонок на собаках «Берегиня» вырос до 11 миллионов

На камчатские гонки на собачьих упряжках «Берегиня» заявились 15 каюров (погонщиков собак), сообщает РИА Новости. Фонд соревнований этого года составит 11 миллионов рублей — на 1,5 миллиона больше, чем в 2018-м.

«Берегиня» проводится на Камчатке с 1990 года, а в 2010 она стала официальным праздником края. В 2018 каюры со своими собаками преодолели свыше двух тысяч километров от камчатского села Мильково до села Марково, стоящего на реке Анадырь на территории Чукотки.

За победу в гонке каюр получит три миллиона рублей, занявший второе место — два, бронзовый призер уйдет с одним миллионом. Денежные призы получат и те погонщики, которые не войдут в тройку лидеров.

Гонка «Берегиня» стартует 3 марта из камчатского села Эссо, по планам организаторов погонщики финишируют 23 числа в Усть-Камчатске. В стартах примут участие каюры из Камчатки, Карелии, Москвы, Хабаровска и Швейцарии.

Ранее Пятый канал рассказывал об этапе Кубка мира по гонкам на собачьих упряжках, который прошел в Вологде.