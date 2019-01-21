Окаменелость древней рыбы пролила свет на происхождение человека

, 9:15 54

Останки древней миксины позволили ученым узнать, на кого были похожи предки всех современных позвоночных.

Фото: www.globallookpress.com

Хорошо сохранившиеся останки древней миксины — бесчелюстной рыбы — позволили ученым узнать, на кого были похожи предки современных позвоночных, в том числе человека. Специалисты выяснили, что нынешние позвоночные происходят от существ, схожих с современными рыбами, а не с примитивными миногами и миксинами, рассказывает РИА Новости.

В научном сообществе существует спор о возникновении развитого черепа в ходе эволюции. Вопрос в том, на кого были похожи примитивные позвоночные — на миног и миксин, либо на современных рыб.

Читайте также

В Подмосковье найден некрополь с артефактами, которым 4,5 тысячи лет

Проверить предположения на практике было тяжело — останки древних миксин практически не содержат твердого скелета, черепа и челюстей, поэтому в осадочных породах не сохраняются.

Ученым повезло — Майкл Котус из Университета Чикаго изучил останки древней миксины, которые хорошо сохранились — рыба умерла на мелководье, где крайне мало разлагающего кислорода.

Изучив окаменелости, ученые установили родство древней миксины с современными миногами, но опровергли сходство с древнейшими позвоночными. Это означает, что, скорее всего, первые обладатели позвоночника были похожи на современных рыб, а не на миног и миксин, как думали некоторые ученые. Авторы исследования указывают, что теперь придется пересматривать взгляды на эволюцию позвоночных.

Ранее Пятый канал рассказывал о морском чудовище со щупальцами, которое выплыло у австралийских берегов.

Читайте также

Пятый канал в Яндекс.НовостиДобавляйте Пятый канал в список ваших источников в Яндекс Новостях

Последние новости

10:20
Волна гриппа и ОРВИ прокатилась по российским регионам
10:13
Актер Головин согласился на ДНК-тест для установления отцовства
10:04
Очевидцы сообщили о задымлении в здании Арбитражного суда в Петербурге — видео
10:03
Сальма Хайек «пригрела» змею на груди — видео
9:52
Пассажиров метро отучат от сидения «нога на ногу»
9:43
«Статья расстрельная» — подробности покушения на Брежнева
9:39
Очевидцы сообщают о хлопке в одном из банков Новосибирска
9:29
«Невозвратные» билеты на поезд могут начать продавать и в плацкартные вагоны
9:15
Окаменелость древней рыбы пролила свет на происхождение человека
9:00
В Госдуме обсудят способы защиты соцвыплат от взыскания
8:44
Полиция спасла ребенка, заблудившегося в Красноярском крае в 30-градусный мороз
8:39
В Кремле готовятся к сложным переговорам с с премьер-министром Японии Синдзо Абэ
8:27
Хоррор от харьковских людоедов: Отец с сыном съели гостя, из-за службы в полиции
8:09
Пострадавших при пожаре на танкерах не могут доставить на берег
8:01
«Позорный провал»: депутат Рады о состоянии экономики Украины
7:56
Самая холодная ночь января зафиксирована в Москве
7:45
«Вне времени»: Названы лучшие фото-сравнения челленджа с участием звезд
7:35
Назад в будущее: Motorola выпустит телефон-раскладушку с гибким экраном
7:23
Строительство «Северного потока—2» поддержали 73% немцев
7:11
Тарифы ЖКХ — тепло в квартирах, от цен на которое мороз по коже

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Новый выпуск «Светской хроники» на Пятом

В это воскресенье смотрите очередной выпуск еженедельной информационно-развлекательной программы «Светская хроника». Эксклюзивные интервью, качественные расследования и самые свежие новости из жизни любимых артистов!

5-tv.ru

Цифры дня

Зрители смотрят вечерние новости на Пятом

9 января жители московского региона в категории «Все 25-59» выбрали для вечернего телесмотрения программу «Известия» на Пятом. Это принесло каналу долю 8,4% и первое место среди всех федеральных телеканалов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

«Завязала» ли Дана Борисова и другие светские сплетни

Воскресное утро на Пятом канале уже традиционно воспринимается зрителями как время откровений звезд. И это правда…

5-tv.ru

Реклама