Окаменелость древней рыбы пролила свет на происхождение человека

Хорошо сохранившиеся останки древней миксины — бесчелюстной рыбы — позволили ученым узнать, на кого были похожи предки современных позвоночных, в том числе человека. Специалисты выяснили, что нынешние позвоночные происходят от существ, схожих с современными рыбами, а не с примитивными миногами и миксинами, рассказывает РИА Новости.

В научном сообществе существует спор о возникновении развитого черепа в ходе эволюции. Вопрос в том, на кого были похожи примитивные позвоночные — на миног и миксин, либо на современных рыб.

Проверить предположения на практике было тяжело — останки древних миксин практически не содержат твердого скелета, черепа и челюстей, поэтому в осадочных породах не сохраняются.

Ученым повезло — Майкл Котус из Университета Чикаго изучил останки древней миксины, которые хорошо сохранились — рыба умерла на мелководье, где крайне мало разлагающего кислорода.

Изучив окаменелости, ученые установили родство древней миксины с современными миногами, но опровергли сходство с древнейшими позвоночными. Это означает, что, скорее всего, первые обладатели позвоночника были похожи на современных рыб, а не на миног и миксин, как думали некоторые ученые. Авторы исследования указывают, что теперь придется пересматривать взгляды на эволюцию позвоночных.

Ранее Пятый канал рассказывал о морском чудовище со щупальцами, которое выплыло у австралийских берегов.