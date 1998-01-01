Самая холодная ночь января зафиксирована в Москве

Ночь на 22 января в Москве выдалась самой морозной с начала января. По информации столичного метеобюро столбики термометров показали минус 15,7 градуса.

— Сегодня самая холодная ночь с начала января в Москве. Предыдущий минимум был зафиксирован 10 января и составил минус 14 градусов, — приводит слова синоптиков «Интерфакс».

Источник уточнил, что данные получены с главной метеостанции Москвы на ВДНХ. Ожидается, что во вторник днем немного потеплеет, но температура не превысит минус 10-12 градусов. В ночь на среду снова подморозит до минус 19 градусов, а в области до минус 22-27 градусов.

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