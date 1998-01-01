Видео: Военная техника борется с последствиями циклона на Камчатке

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К расчистке снежных завалов привлечены силы военного управления дорожного хозяйства Восточного военного округа.

Фото, видео: Пятый канал

Тема:
Погода 3539

На Камчатке к расчистке снега привлечены военные: третьи сутки на трассах работает техника военного управления дорожного хозяйства Восточного военного округа. Спецтранспорт расчищает дороги к складам, причалам кораблей и подлодок. Всего в масштабной операции задействовано 15 единиц техники, к 22 января расчищено 170 километров дорог.

— Протяженность дорог, которые мы содержим — 160 километров, 36 дорог. Глубина снега различная — от 50 сантиметров до метра и выше. Если вовремя не почистим, дня три, по каким-то техническим причинам, снега и больше может быть. Он уплотняется, — объясняет инженер ДЭУ-14 Владимир Один.

На данный момент в штабах Вооруженных сил на северо-востоке идет круглосуточный мониторинг ситуации, военные взаимодействуют с другими силовыми структурами и администрацией Камчатки.

Ранее Пятый канал рассказывал о причинах заметенных дорог на Камчатке — полуостров находится в плену циклона.

Тема:
Погода 3539
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