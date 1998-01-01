Суд озвучил приговор Роналду по делу об уклонении от налогов

Нападающему сборной Португалии и туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду назначили штраф в размере 19 миллионов евро и приговорили к условному заключению на срок 23 месяца за уклонение от налогов в Испании. К такому решению пришел провинциальный суд Мадрида во вторник 22 января.

Появление Роналду на заседании было простой формальностью. Ранее он пошел на сделку со следствием и признал свою вину. Сегодня от футболиста требовалось только подтвердить ранее сказанное. Вероятность того, что он окажется за решеткой очень низка.

Знаменитого португальца обвинили в сокрытии доходов с помощью подставных компаний за пределами страны. Таблоид The Sun отмечает, что вместе с ним на скамье подсудимых оказался его бывший напарник по «Реалу» — Хаби Алонсо. По версии следствия, он не доплатил в налоговые органы более двух миллионов евро.

Ранее Пятый канал сообщал, что Роналду придется пройти ДНК-тест в связи с обвинениями в изнасиловании.