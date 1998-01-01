Мировые лидеры проигнорировали открытие Давосского форума

, 19:53 Эфирная новость 49

Некогда одна из главных финансовых площадок мира растеряла весь свой престиж.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Тема:
Ежегодный экономический форум в Давосе 37

Международный экономический форум, на который почти никто не приехал, открылся в Давосе. Некогда одна из главных финансовых площадок мира растеряла весь свой престиж. От участия отказались Дональд Трамп, Тереза Мэй, Эммануэль Макрон. Серьезные внутренние проблемы не пустили их на мероприятие: шатдуан в США, Brexit в Великобритании, непрекращающиеся протесты желтых жилетов во Франции.

Не только политики, но и многие бизнесмены проигнорировали форум. Так, российский предприниматель Олег Дерипаска заявил, что вместо Давоса уехал на Байкал ловить рыбу.

Ранее Пятый канал сообщал, что организаторы Давосского форума сняли ограничения с российских бизнесменов, чтобы те могли посетить мероприятие.

Тема:
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