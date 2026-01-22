Глава СНБО Украины заявил о встрече c Кушнером и Уиткоффом в Давосе

Стороны обсудили перспективы восстановления Украины после завершения конфликта.
Фото: www.globallookpress.com/Andreas Gora
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустем Умеров встретился с представителями Вашингтона, зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером и спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом в ходе поездки в Давос. Об этом он сообщил в личном Telegram-канале.
Делегаты от Незалежной также провели переговоры с представителями американского инвестора Black Rock и министрами иностранных дел Катара и Норвегии. Участники встречи обсуждали перспективы восстановления Украины после завершения конфликта, а также гарантии безопасности и развитие в экономическом секторе.
Ранее Умеров уточнил, что организованные во Флориде в США американско-украинские консультации продлились два дня, по их итогам стороны договорились продолжить работу над ключевыми вопросами в рамках следующих дипломатических контактов.
Стороны встретились вновь на Всемирном экономическом форуме в Давосе, где также выступил с речью Дональд Трамп. Президент США сделал ряд заявлений, в частности, о том, что украинского конфликта можно было бы избежать, если бы выборы в США в 2020 году не были фальсифицированы.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 22 янв
- «Друзья и несколько врагов»: как Давос погрузился в политический хаос после речи Трампа
- 21 янв
- Не скрывали нежности: Джастин Трюдо привез Кэти Перри на саммит в Давос
- 21 янв
- Не те приоритеты: Трамп заявил, что Европа движется в неправильном направлении
- 21 янв
- Опоздал на три часа: Трамп пересел на другой самолет из-за поломки при вылете в Давос
- 21 янв
- Позиционный цугцванг: в Давосе столкнулись Трамп и европейские лидеры
- 20 янв
- Резкие выпады и оскорбления: Трамп может публично унизить европейских лидеров в Давосе
- 19 янв
- Холодный прием: как швейцарский Давос готовится к приезду Трампа
- 26 янв
- Новая реальность: главы ведущих мировых корпораций не приехали на форум в Давосе
- 24 янв
- Выхлоп на цент: почему форум в Давосе завершился для Европы ничем
- 19 янв
- «Сбитые летчики делают вид, что все хорошо»: как прошел экономический форум в Давосе
93%
Нашли ошибку?