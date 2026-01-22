Глава СНБО Украины заявил о встрече c Кушнером и Уиткоффом в Давосе

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустем Умеров встретился с представителями Вашингтона, зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером и спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом в ходе поездки в Давос. Об этом он сообщил в личном Telegram-канале.

Делегаты от Незалежной также провели переговоры с представителями американского инвестора Black Rock и министрами иностранных дел Катара и Норвегии. Участники встречи обсуждали перспективы восстановления Украины после завершения конфликта, а также гарантии безопасности и развитие в экономическом секторе.

Ранее Умеров уточнил, что организованные во Флориде в США американско-украинские консультации продлились два дня, по их итогам стороны договорились продолжить работу над ключевыми вопросами в рамках следующих дипломатических контактов.

Стороны встретились вновь на Всемирном экономическом форуме в Давосе, где также выступил с речью Дональд Трамп. Президент США сделал ряд заявлений, в частности, о том, что украинского конфликта можно было бы избежать, если бы выборы в США в 2020 году не были фальсифицированы.

