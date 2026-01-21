Не те приоритеты: Трамп заявил, что Европа движется в неправильном направлении

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 23 0

Американский лидер озвучил претензии к союзникам.

Что сказал Дональд Трамп в Давосе

Фото: Reuters/Denis Balibouse

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Ежегодный экономический форум в Давосе

Трамп заявил, что Европа движется в неправильном направлении

Европа идет в неправильном направлении, совершая серьезные стратегические ошибки в управлении и экономике. Об этом сообщил президент США Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.

«Некоторые места в Европе не узнать, честно, их больше не узнать… Я люблю Европу, и я хочу, чтобы она процветала, но она движется не в том направлении», — констатировал американский лидер.

По его словам, западные правительства неоправданно сосредоточились на бесконечном росте бюджетных трат, массовом притоке мигрантов и тотальной зависимости от импортных товаров. В список совершивших ошибку лидеров Трамп включил и экс-президента США Джо Байдена.

Глава Белого дома также упрекнул европейцев, в частности Великобританию, в игнорировании собственных энергетических богатств. Он напомнил о колоссальных залежах ресурсов в Северном море, которые простаивают, пока цены на энергию в ЕС бьют рекорды.

Президент США Дональд Трамп в Давосе возглавил крупнейшую американскую делегацию в истории мероприятия. В своей речи он также затронул пошлины на импорт, Гренландию и доступное жилье в США. Он подтвердил намерение аннексировать Гренландию и представил «Совет мира» как альтернативу ООН с взносами в один миллиард долларов за членство.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Ежегодный экономический форум в Давосе
21 янв
Добро пожаловать отсюда: Трамп пересел на другой самолет из-за поломки при вылете в Давос
21 янв
Позиционный цугцванг: в Давосе столкнулись Трамп и европейские лидеры
20 янв
Резкие выпады и оскорбления: Трамп может публично унизить европейских лидеров в Давосе
19 янв
Холодный прием: как швейцарский Давос готовится к приезду Трампа
26 янв
Новая реальность: главы ведущих мировых корпораций не приехали на форум в Давосе
24 янв
Выхлоп на цент: почему форум в Давосе завершился для Европы ничем
19 янв
«Сбитые летчики делают вид, что все хорошо»: как прошел экономический форум в Давосе
16 июн
Захарова назвала форум в Давосе «междусобойчиком» для «золотого миллиарда»
22 янв
Журналистов поразило число эскортниц на форуме в Давосе
20 янв
Экономический форум в Давосе «умирает» без России
-7° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.52
-0.30 90.72
-0.48
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:06
«Посмотрите, что вытворяет»: Джигурда считает Волочкову круче Бритни Спирс
20:49
Не те приоритеты: Трамп заявил, что Европа движется в неправильном направлении
20:31
Путин указал на необходимость решать все соцпроблемы участников СВО
20:21
Язык близости без слов: как по объятиям прочитать отношение к себе
20:09
Житель Балашихи распылил химикаты на семью с годовалым ребенком
19:59
Добро пожаловать отсюда: Трамп пересел на другой самолет из-за поломки при вылете в Давос

Сейчас читают

Трамп и «глобальный Лондон» схватились в Давосе, а взорвется в Иране — эксперт
Как справиться с проблемными родственниками: поиск правильного пути
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают
Умер снявший сериалы «СеняФедя» и «Семейка» оператор Александр Чаплинский

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026