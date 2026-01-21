Не скрывали нежности: Джастин Трюдо привез Кэти Перри на саммит в Давос
Певица сменила свой привычный эпатажный стиль на сдержанный образ ради возлюбленного.
Фото: www.globallookpress.com/Sean Kilpatrick
Джастин Трюдо привез Кэти Перри на саммит в Давос
Певица Кэти Перри неожиданно для всех посетила Всемирный экономический форум в Давосе. Она появилась под руку со своим возлюбленным, экс-премьером Канады Джастином Трюдо. Об этом сообщает Daily Mail.
Исполнительница сменила свой привычный эпатажный стиль на сдержанный образ ради возлюбленного. Она выбрала облегающую юбку, укороченный кардиган и лаконичную прическу.
Пара не скрывала нежности и держалась за руки при входе в зал. Среди гостей форума также были замечены другие звезды мировой величины, включая актера Мэтта Дэймона и футболиста Дэвида Бекхэма.
Первые слухи о романтической связи 41-летней певицы и 54-летнего политика появились еще в июле 2025 года. Официально свои отношения они подтвердили в октябре на праздновании дня рождения Перри в Париже.
Приближенные к паре источники утверждают, что Джастин прилагает огромные усилия, чтобы проводить с Кэти как можно больше времени. Сама артистка признавалась близким, что ей очень весело в компании Трюдо. Певица отмечает, что это именно те отношения, которые были ей необходимы после расставания с актером Орландо Блумом.
История любви развивалась стремительно. Перри разошлась с Блумом, с которым воспитывает пятилетнюю дочь Дейзи Дав. Практически в то же время она начала общаться с Трюдо.
Новый избранник певицы занимал пост премьер-министра Канады с 2015 года по март 2025-го. Он объявил о разводе с супругой Софи Грегуар в 2023 году после 18 лет брака.
