Явка по требованию: зачем Зеленского вызвали на форум в Давос

Ни американских пакетов послевоенной помощи, ни громких подписаний в повестке не значилось.

Фото, видео: Reuters/Denis Balibouse; 5-tv.ru

Тема:
Ежегодный экономический форум в Давосе

Президент США Дональд Трамп в Давосе провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Переговоры за закрытыми дверями длились меньше часа. Но этого, кажется, хватило. Потому что продолжения в виде совместной пресс-конференции не последовало. Зеленский как раз сегодня срочно прибыл в Швейцарию, надеясь выпросить у западных партнеров новый транш финансовой помощи.

С последней информацией из Швейцарии — корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.

В холодные Альпы в чем был: без шарфа, без теплой куртки, но строго при костюме и с недовольным лицом. Зеленский не ехал в Давос — его вызвали.

Хотя переговоры с ним уже были отменены. Ни американских пакетов послевоенной помощи, ни громких подписаний в повестке не значилось. Формально — визит. По факту — явка по требованию Дональда Трампа. Киев — как главная преграда на пути к миру, которую пытались устранить в течение целого часа.

«Посмотрим, что произойдет. Пройдет встреча с Путиным. Мы уже провели встречу с Зеленским. Все хотят, чтобы война закончилась», — заявил президент США Дональд Трамп.

Спецпосланники президентов России и США первыми провели свой давосский раунд. Стив Уиткофф перед сегодняшним вылетом в Москву заявляет, что нерешенным остается как будто всего единственный пункт.

«Я думаю, что мы свели все к одному вопросу, мы обсудили несколько его вариантов, а это значит, что он разрешим. Так что, если обе стороны хотят решить эту проблему, мы ее решим», — отметил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

Киев хотя бы под конец Давоса собрал остатки мировой элиты под своим флагом. Но как мероприятие назовешь, так оно и пройдет — кормили друг друга «украинскими завтраками». Финский президент — самым лакомым.

«Он не захватит Украину, и Украина станет членом Европейского союза», — сказал президент Финляндии Александр Стубб.

Вот только у генсека НАТО насчет этого уже однозначный рецепт: без России на украинском треке никакой каши уже не сваришь.

«Президент Трамп — это тот, кто вышел из тупика в отношениях с Путиным, начал переговоры, что было крайне важно, потому что он был единственным, кто смог сделать это», — сказал генсек НАТО Марк Рютте.

И совсем уж на горький десерт — замороженные российские активы, к которым бельгийцы опять не дали даже притронуться.

«Мы не воюем с Россией. Европа не воюет с Россией. Нельзя просто так конфисковать деньги. Это акт войны», — отметил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер.

Громче всего на этом завтраке стучали вилки и ложки по тарелкам. Впрочем, куда важнее для Украины то, готов ли Трамп и дальше садиться с ней за один стол. И не окажется ли Киев, в конечном счете, сам — в меню.

Вообще, нынешний Давос превратился в филиал Белого дома, все крутится вокруг Дональда Трампа. Вашингтон на выезде.

Болезненное осознание Европой своей тотальной зависимости. Не потому ли американцы теперь совсем не welcome, а поскорее бы go home — антитрамповские активисты снова шлют с давосских склонов свои протестные послания под пролетающими над ними Air Force.

Тема:
Ежегодный экономический форум в Давосе
