Европейские лидеры ответили Зеленскому на хамскую речь в Давосе

По словам министра обороны Германии, глава киевского режима «находится в отчаянии».

Фото, видео: www.globallookpress.com/PRESIDENT OF UKRAINE

Ежегодный экономический форум в Давосе

Вступление Украины в ЕС в 2027 году кажется европейским лидерам маловероятным

На откровенно хамскую речь главы киевского режима Владимира Зеленского в Давосе с опозданием, но все-таки начали отвечать в ЕС. Помимо премьер-министра Виктора Орбана, которому глава киевского режима решил отвесить словесный подзатыльник, досталось даже одному из главных спонсоров — официальному Берлину.

«В этом слышится отчаяние Зеленского, который представляет страну, действительно находящуюся в крайне тяжелом положении. Но этот упрек я не стал бы в первую очередь адресовать Германии. При этом утверждать, что мы не в состоянии защитить себя — неверно», — сказал министр обороны Германии Борис Писториус.

На этом фоне все больше стран Европы выступают резко против ускоренного присоединения Украины к ЕС. Сам Зеленский настаивает на вступлении уже через год. Но противодействие этому оказывают уже не только Венгрия и Сербия, но еще и Словакия, Чехия и даже Польша.

«Зная сложности процедуры присоединения к ЕС, и с учетом всех нынешних проблем Украины, о которых Зеленскому известно лучше остальных, вступление в 2027 году, разумеется, мне кажется маловероятным», — сказал президент Польши Кароль Навроцкий.

По словам Александра Вучича, ради Украины Брюссель готов изменить процедуры вступления. И этот вопрос расколол западное общество. Что было хорошо заметно на встрече в Давосе.

«Никогда я не видел такой плохой атмосферы в месте, где собираются руководители МВФ, Всемирного банка, Всемирной торговой организации, крупнейших технологических компаний мира, самые влиятельные люди планеты. Никогда атмосфера в Давосе не была хуже», — отметил президент Сербии Александр Вучич.

Вучич также предложил правительству Сербии упразднить координационную группу, которая занимается вопросами вступления в Евросоюз. По его словам, за последние четыре года Белград не достиг прогресса в переговорах с Брюсселем.

