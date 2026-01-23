«Вашингтон на выезде»: как США перехватили внимание форума в Давосе

Для только что появившегося «Совета мира» вопрос гуманитарной помощи Сектору Газа будет первой серьезной проверкой, которая покажет, насколько жизнеспособна организация. Ведь пока утверждения, что это альтернатива ООН, абсолютно голословны. На сегодняшний день собрать за одним столом Трамп смог представителей только 19 стран. Тему продолжит европейский обозреватель «Известий» Виталий Чащухин.

«Мировое правительство» больше не вымысел. Президент США Дональд Трамп все-таки учредил в Давосе Совет мира. Участие каждого нужно умножать на миллиард в долларах в виде обязательного взноса. Зять американского лидера Джаред Кушнер как главный архитектор этого трамповского миропорядка показал, куда они в первую очередь пойдут. Судя по планам, сектор Газа будет не узнать — прибрежный рай с жилыми башнями и курортами. Отныне Дональд Трамп — девелопер вселенского масштаба.

Но что и говорить, этот американский президент всех построил в Давосе: саму Швейцарию, всю Европу, Канаду и, напоследок, главу киевского режима Владимира Зеленского. Не хотел же ехать, но пришлось по первому трамповскому требованию.

Вот уж где ни совета, ни мира. Киев как главное препятствие на его пути, которое целый час пытались устранить.

«Посмотрим, что произойдет. Пройдет встреча с (российским лидером Владимиром — Прим. Ред.) Путиным. Мы уже провели встречу с президентом Зеленским. Все хотят, чтобы война закончилась», — подчеркнул Трамп.

Спецпосланники президентов России Кирилл Дмитриев и его американский коллега Стив Уиткофф еще на старте форума провели свой давосский раунд, а перед сегодняшним вылетом в Москву Стив Уиткофф заявляет, что нерешенным остается как будто всего единственный пункт.

«Я думаю, что мы свели все к одному вопросу. Мы обсудили несколько его вариантов, а это значит, что он разрешим. Так что, если обе стороны хотят решить эту проблему, мы ее решим», — отметил спецпосланник президента США.

Кто эти «мы», уже и для Зеленского все более очевидно. Ни он, ни даже Европа. Он приложил от злости своих же партнеров даже посильнее Трампа. Набросился прямо с кулаками на Виктора — похоже, что на премьер-министра Венгрии Орбана.

«Каждый „Виктор“, который живет на деньги Европы и в то же время пытается продавать европейские интересы, заслуживает подзатыльник», — заявил Зеленский.

А потом без всякого пиетета оттоптался едва ли не на каждом присутствующем в зале.

«Здесь, в Европе, нам советуют не упоминать „Томагавки“, не говорить об этом американцам, чтобы не испортить настроение. Европа остается красивым, но раздробленным калейдоскопом малых и средних держав. Лидеры говорят, что нужно защищать европейские интересы, но при этом надеются, что кто-то другой сделает это за них», — отметил глава киевского режима.

«И вообще, конечно, показательно, как нынешний Давос превратился в этакий швейцарский филиал Белого дома. Все крутится вокруг Трампа. Вашингтон на выезде», — поделился корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.

Момент болезненного осознания Европой своей тотальной зависимости. Не потому ли американцы теперь совсем не «welcome», а поскорее бы «go home»? Антитрамповские активисты снова шлют с давосских склонов свои протестные послания под пролетающими Air Force. И Зеленскому после его заявлений тоже вроде как поспешили указать на такой выход.

«Возможно, последний вопрос, потому что я знаю, что вам нужно возвращаться в Киев», — попытался завершить выступление главы киевского режима ведущий.

«Со мной было неинтересно?» — поинтересовался Зеленский.

«Нет, за вами есть люди. Они показывают на часы», — отметил ведущий.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX