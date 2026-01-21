Позиционный цугцванг: в Давосе столкнулись Трамп и европейские лидеры
Заявления главы Белого дома изменили главную повестку переговоров форума.
Фото: Reuters/Nathan Howard
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В Давосе столкнулись позиции Трампа и европейских лидеров
На Всемирном экономическом форуме в Давосе идет противостояние президента США Дональда Трампа и европейских лидеров. Об этом сообщило издание EADaily со ссылкой на политологов.
Опираясь на взаимные оскорбления главы Белого дома и президента Франции Эммануэля Макрона, а также на обвал котировок ведущих американских компаний, политолог Максим Жаров сделал вывод, что диалог Европы и Соединенных Штатов зашел в «позиционный цугцванг». Это термин из шахмат, при котором любое следующее действие лишь ухудшает ситуацию. При этом главы государств встали в позицию «кто кого прогнет».
У Трампа, по его мнению, в этой ситуации нет преимущества. Да и СМИ в открытую заявляют, что американский президент блефует. А значит, подстраиваться под него лидерам другим стран не надо.
При этом чем напряженнее становится ситуация, тем больше вероятность, что Трамп решится на прямолинейную интервенцию против Ирана.
Форум, который начался 19 января, многие европейские лидеры планировали использовать как площадку для обсуждения украинского вопроса. Они намеривались перетянуть президента США на их сторону и уговорить предоставить им гарантии безопасности, а также инвестиции в размере 800 миллиардов долларов на восстановление Незалежной.
«Но Трамп с заявлениями по Гренландии и, самое главное, объявивший о вводе с 1 февраля санкций в отношении тех стран, которые ему будут пытаться активно мешать аннексировать остров, заставил забыть все остальное», — заметил политолог Юрий Подоляка.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Макрон, по мнению Трампа, не задержится надолго на посту президента Франции.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 20 янв
- Резкие выпады и оскорбления: Трамп может публично унизить европейских лидеров в Давосе
- 19 янв
- Холодный прием: как швейцарский Давос готовится к приезду Трампа
- 26 янв
- Новая реальность: главы ведущих мировых корпораций не приехали на форум в Давосе
- 24 янв
- Выхлоп на цент: почему форум в Давосе завершился для Европы ничем
- 19 янв
- «Сбитые летчики делают вид, что все хорошо»: как прошел экономический форум в Давосе
- 16 июн
- Захарова назвала форум в Давосе «междусобойчиком» для «золотого миллиарда»
- 22 янв
- Журналистов поразило число эскортниц на форуме в Давосе
- 20 янв
- Экономический форум в Давосе «умирает» без России
- 20 янв
- Рыдания, угрозы, проклятья и манипуляция: для кого жена Зеленского разыграла спектакль в Давосе
- 19 янв
- Названы непростительные для первой леди ошибки Зеленской на встрече в Давосе
Читайте также
93%
Нашли ошибку?