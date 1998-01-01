Коррумпированные чиновники не смогут скрыть имущество за рубежом

Госдума во втором чтении приняла закон, который сделает банковские счета госслужащих более прозрачными. Теперь Центробанк России получит право запрашивать информацию о вкладах в иностранные кредитные организации и передавать ее в Генпрокуратуру. Этому не помешает даже банковская тайна, если речь идет о коррупции. Законопроект был внесен в нижнюю палату парламента президентом еще осенью прошлого года.

Кроме того, депутаты рассмотрели, 22 января, другие, не менее важные вопросы. В частности, судебным приставам запретили списывать за долги пенсии, пособия и другие государственные выплаты. Такая мера защитит социальные счета россиян.

Ранее Пятый канал сообщал, что охота ради забавы может стоить свободы пермскому и иркутскому чиновникам.