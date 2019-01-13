Как Ольга Бузова отметила 33-летие на Мальдивах

В воскресенье, 20 января, певица и телеведущая Ольга Бузова отметила день рождения. Самой известной девушке российского шоу-бизнеса исполнилось 33 года. Накануне Ольга впервые за год взяла отпуск и улетела на Мальдивы.

Бузова отправилась греться на солнышке вместе с младшей сестрой Анной. Девушки поселились на вилле одного из самых дорогих отелей острова. Стоимость проживания здесь составляет около 100 тысяч рублей в сутки. В распоряжении гостей собственный бассейн, балкон с роскошным видом на океан и частный пляж.

К отпуску Бузова готовилась основательно. Каждый день — в новом купальнике. А еще побаловала себя любимую спортивным костюмом известного мирового бренда, стоимостью около полумиллиона рублей.

Ольга Бузова. Instagram @buzova86

Вообще, Оля денег на себя не жалеет. Лакомится морскими деликатесами и наслаждается прогулками на яхте.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 12 Янв 2019 в 11:54 PST

Бузова стабильно летает в жаркие страны в одно и то же время. В прошлом году, сразу после новогодних праздников, телеведущая отправилась в Таиланд на остров Пхукет. Тогда Оля поселилась на шикарной президентской вилле и, по некоторым данным, заплатила за отдых более шести миллионов рублей.

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Но в этот раз Бузова предпочла Мальдивы. Владелец гостиницы Алессандро Аззола знает, что в России Ольга — суперзвезда, и поэтому отнесся к ее визиту особенно внимательно.

— Мы очень гордимся, что в нашем отеле отдыхают Ольга и Анна Бузовы. И сделаем всё возможное, чтобы они отлично провели свои каникулы и у них было прекрасное настроение, — владелец и управляющий директор отеля «Cocoon Maldives» Алессандро Аззола.

И настроение Бузовых действительно улучшалось с каждым днем. Сестры зажгли на дискотеке: шампанское и коктейли лились рекой, Ольга даже просила диджея поставить свою новую песню «Танцуй под Бузову».

На дне рождения Ольги Бузовой. Instagram @buzova86

Видимо, кто-то оказался настолько покорен танцами телезвезды, что на утро прислал в номер Бузовой роскошный букет цветов. Но на этом подарки не закончились. На следующий день Бузову опять ждал сюрприз от таинственного незнакомца. В свертке оказались модные футболки знаменитого итальянского брэнда.

На этот раз подарок сопровождало письмо. Похоже, Ольга поняла, кто ее так балует, но не стала делиться этой информацией с подписчиками.

Однако самый главный подарок, который получила Бузова, ошеломил ее окончательно. Прямо на Мальдивы Ольге прислали браслеты одного известного бренда, общая стоимость которых составляет не менее десяти миллионов рублей. Украшения сделаны из розового золота и усыпаны бриллиантами. Бузова назвала дарителя сумасшедшим и поблагодарила.

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