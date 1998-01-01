Минобороны раскрыло иностранным атташе характеристики ракеты 9М729

Ракета 9М729, которая по мнению США, нарушает Договор о ракетах средней и меньшей дальности, не может лететь дальше 500 километров из-за ограниченного количества топлива, поэтому нарушения Договора о ракетах средней и меньшей дальности со стороны России нет и быть не может. Об этом заявил в среду, 23 января на брифинге начальник ракетных войск ВС России генерал-лейтенант Михаил Матвеевский. Как сообщает ТАСС, ракета 9М729 впервые была показана военным атташе.

Генерал пояснил, что ракета 9М728, которой оснащены комплексы «Искандер», и ее модифицированная версия — ракета 9М729 снаряжаются боеголовкой и заправляются топливом только в заводских условиях. Масса топлива при этом обеспечивает максимальную конструктивную дальность полета, ограниченную требованиями ДРСМД. В войска ракеты поставляются в специальных контейнерах, что исключает возможность изменить массу топлива и дозаправить ракету в воинских частях.

Более того, по словам Матвеевского, после модернизации, максимальная дальность полета 9М729 уменьшилась на 10 километров и составляет 480 километров. Представитель Минобороны РФ также объяснил, какие изменения привели к увеличению длины ракеты — по сравнению с 9М728 модернизированная 9М729 имеет боевое оснащение повышенного могущества и новую более точную аппаратуру.

Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков назвал доводы Вашингтона по выходу из ДРСМД несостоятельными. Он заявил, что Москва продолжит считать договор действующим и после 2 февраля — срока, когда США грозились выйти из Договора, если Россия, по словам госсекретаря Помпео, не вернется к его выполнению.