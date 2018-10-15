Не доказано: Обвиняемых в нападении на полицейских в Петербурге оправдали

Петербуржцев, подозреваемых в расстреле сотрудников полиции и поджоге служебного автомобиля, оправдали. Решение было вынесено судом присяжных в среду, 22 января.

Прокуратура намерена обжаловать приговор по вынесенному решению.

Следствие по данному происшествию велось более трех лет — расстрел и поджог были совершены в декабре 2015 года. Предполагалось, что один из фигурантов дела — Аркадий Нусимович — знал о том, что в служебном автомобиле в этот день будет перевозиться крупная сумма, поскольку полицейские ехали в качестве сопровождения с женщиной, которая должна была доставить средства на стройку. В этой связи, по версии следствия, мужчина решил напасть на автомобиль, а к делу привлек еще двоих человек — Геннадия Левинского и Алексея Геворкяна.

Приехав на перекресток, расположенный на маршруте следования полицейского автомобиля, мужчины напали на служебный транспорт, спровоцировав ДТП с его участием.

— Для совершения преступления фигуранты использовали средства конспирации — маски и черные плащи, применяя огнестрельное оружие — Левинский автомат Калашникова, а Нусимович пистолет-пулемет конструкции Судаева, — сообщается в официальном пресс-релизе по данному делу.

Во время ограбления преступники, по версии следствия, открыли огонь по сидевшим в машине. Один из полицейских скончался, получив несовместимые с жизнью пулевые ранения. Понимая, что правоохранители оказались готовы оказать сопротивление нападавшим, один из подельников плеснул в кабину машины бензин и поджег ее. Находившиеся внутри успели выскочить из полыхающего автомобиля — свидетели ЧП немедленно оказали им помощь и вызвали врачей.

Преступникам все же удалось забрать 24 миллиона рублей из машины. Деньги, по версии следствия, компания разделила между собой и распорядилась по собственному усмотрению. Оружие и маски подсудимые уничтожили.

— Присяжные, ответив на 26 вопросов, оправдали фигурантов за непричастностью. Нусимович виновен по статье «Незаконное хранение оружия» и признан заслуживающим снисхождения, — резюмируют в суде.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что по данному делу на опрос было вызвано более ста свидетелей происшествия. Личности участников преступления были установлены за несколько месяцев.