Чемпионка мира по боксу в легкой и полулегкой весовых категориях Фируза Шарипова решила вступиться за Анастасию Волочкову, которую на днях в стихотворной форме высмеял Сергей Шнуров. Казахстанская спортсменка опубликовала в своем аккаунте в Instagram селфи с Волочковой, сопроводив его длинным постом о том, как несправедливы люди к балерине.

instagram @ sharipova_firuza

Шарипова пишет, что Волочкова пришла на ее открытую тренировку перед первым боем и «произвела впечатление простого и открытого человека». И то, что девушка читает сейчас о балерине в соцсетях и в СМИ, глубоко возмущает ее.

— Кто пишет о ней гадости, просто не знает, насколько она доброжелательный человек. При этом Волочкова прославляет Россию своим балетным искусством, это очень тяжелое дело, — считает Фируза.

По ее словам, ситуация, когда ничего не понимающие ни в спорте, ни в балете люди от скуки лезут в чужую личную жизнь, ей очень хорошо знакома.

— Это личная жизнь человека, она имеет полное право делать любые фотографии, Анастасия не маленькая девочка. Я вообще не понимаю, за что Сергей Шнуров решил высмеять Волочкову. Давайте проведем несколько раундов в спарринге и посмотрим, как после этого вы прочитаете свое новое стихотворение, — предлагает Шарипова Шнуру.

Ранее, как сообщал Пятый канал, Сергей Шнуров опубликовал снимок, на котором пытается сесть на шпагат, и стихи, в которых высмеял страсть Волочковой демонстрировать свои раздвинутые ноги. Балерина долго не думала и ответила рокеру тоже в стихах.

На вызов Шариповой Шнуров пока никак не ответил.