Шнурова опять вызвали на бой — чемпионка мира по боксу вступилась за Волочкову

, 18:43 Фото 112

Фирузу Шарипову возмутило стихотворение, которое лидер группы «Ленинград» посвятил балерине и ее шпагату.

Фото: Instagram @sharipova_firuza

Чемпионка мира по боксу в легкой и полулегкой весовых категориях Фируза Шарипова решила вступиться за Анастасию Волочкову, которую на днях в стихотворной форме высмеял Сергей Шнуров. Казахстанская спортсменка опубликовала в своем аккаунте в Instagram селфи с Волочковой, сопроводив его длинным постом о том, как несправедливы люди к балерине.

instagram @ sharipova_firuza

Шарипова пишет, что Волочкова пришла на ее открытую тренировку перед первым боем и «произвела впечатление простого и открытого человека». И то, что девушка читает сейчас о балерине в соцсетях и в СМИ, глубоко возмущает ее.

— Кто пишет о ней гадости, просто не знает, насколько она доброжелательный человек. При этом Волочкова прославляет Россию своим балетным искусством, это очень тяжелое дело, — считает Фируза.

По ее словам, ситуация, когда ничего не понимающие ни в спорте, ни в балете люди от скуки лезут в чужую личную жизнь, ей очень хорошо знакома.

 — Это личная жизнь человека, она имеет полное право делать любые фотографии, Анастасия не маленькая девочка. Я вообще не понимаю, за что Сергей Шнуров решил высмеять Волочкову. Давайте проведем несколько раундов в спарринге и посмотрим, как после этого вы прочитаете свое новое стихотворение, — предлагает Шарипова Шнуру.

Ранее, как сообщал Пятый канал, Сергей Шнуров опубликовал снимок, на котором пытается сесть на шпагат, и стихи, в которых высмеял страсть Волочковой демонстрировать свои раздвинутые ноги. Балерина долго не думала и ответила рокеру тоже в стихах.

На вызов Шариповой Шнуров пока никак не ответил.

Читайте также

Подпишитесь на ленту Яндекс.Дзен!Читайте новости Пятого канала
в ленте Яндекс Дзен

Последние новости

19:02
Новый туристический маршрут: «Золотое кольцо Боспорского царства»
18:57
Мадонна сделала пластику и стала похожа на Ларису Гузееву — фото
18:43
Шнурова опять вызвали на бой — чемпионка мира по боксу вступилась за Волочкову
18:32
125 граммов, 872 дня, 630 тысяч человек — цифры и символы блокады Ленинграда
18:29
Диспетчеру теплосети предъявлены обвинения в гибели двух человек от кипятка в кафе в Петербурге
18:19
Стали известны номинанты на премию «Сезар»
18:09
«Как же мне страшно»: последнее сообщение футболиста «Кардиффа» перед вылетом
18:04
Идеальный ледяной круг на реке в Финляндии — завораживающие кадры
17:56
Волочкова разозлила пользователей сети очередным «голым» шпагатом
17:46
Беспилотники привлекли к очистке реки от завалов в Хабаровском крае
17:44
Омбудсмен обратилась в прокуратуру из-за сообщений о голодных обмороках детей
17:35
«Лизу невозможно обыграть в домино!» — Галкин пожаловался на азартную дочь
17:25
Ученые создали «коварное» приложение для телефонов заядлых курильщиков
17:08
Стало известно, когда выпишут из больницы Николая Дроздова
17:04
Правительство не станет замораживать строительство космодрома Восточный
16:50
Студенты МГУ показали Путину шлем виртуальной реальности и спели песню
16:47
«Правильно, что дал в морду!»: Милонов о драке между Виторганом и Богомоловым
16:37
Обвиняемый в попытке угона самолета Сургут — Москва арестован на два месяца
16:28
Беспорядки в Венесуэле: толпа требует отставки президента-социалиста
16:21
Владимир Путин поддержал идею оцифровки музея истории блокады Ленинграда

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Новый выпуск «Светской хроники» на Пятом

В это воскресенье смотрите очередной выпуск еженедельной информационно-развлекательной программы «Светская хроника». Эксклюзивные интервью, качественные расследования и самые свежие новости из жизни любимых артистов!

5-tv.ru

Цифры дня

Зрители смотрят вечерние новости на Пятом

9 января жители московского региона в категории «Все 25-59» выбрали для вечернего телесмотрения программу «Известия» на Пятом. Это принесло каналу долю 8,4% и первое место среди всех федеральных телеканалов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

«Завязала» ли Дана Борисова и другие светские сплетни

Воскресное утро на Пятом канале уже традиционно воспринимается зрителями как время откровений звезд. И это правда…

5-tv.ru

Реклама